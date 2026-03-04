Este martes, al día siguiente del discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) se reunió para analizar el primer año del gobierno. “Ayer habló un jefe de Estado”, manifestó en rueda de prensa el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, quien destacó la “sobriedad” y la “claridad” del mandatario en su mensaje.

En los días previos a la comparecencia de Orsi ante el Parlamento, aparecieron en algunas calles de Montevideo pasacalles –sin firma– con la frase “El gobierno te mintió”. Consultado al respecto, Pereira dijo que se trata de “un mensaje violento, atrevido”, y señaló que el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le manifestó que “ellos no tienen nada que ver”.

El FA, por su parte, respondió en las últimas horas con pasacalles con la frase “Un gobierno de izquierda cumple”, algo que, según Pereira, “quedó demostrado después del discurso”. “Está gobernando la izquierda y estamos cumpliendo con las prioridades que se plantearon en la Plaza de Toros, en la ciudad de Colonia”, dijo, en referencia al acto de campaña electoral en el que se presentaron por primera vez los compromisos del actual gobierno.

Al margen de los pasacalles, el FA lanzará en abril una nueva edición del programa “El FA te escucha”, con recorridas por todo el país. En diálogo con la diaria, el exsenador Charles Carrera, integrante de la Mesa Política, señaló que este año la idea es “dar un paso más” y salir no solo a escuchar, “sino a dialogar”.

Carrera, quien consideró que Orsi “fue muy claro en todas las líneas de acciones políticas que se están desarrollando”, dijo que el FA debe ser la “polea de transmisión de diálogo permanente con los diferentes sectores sociales, colectivos y actores que existen a lo largo y ancho de nuestro país, para ir teniendo la percepción; y también ser esa polea de transmisión de las cosas que se están haciendo”.

Consultado sobre si desde el gobierno se debe mejorar la comunicación, en vista del nivel de desaprobación que marcan las últimas encuestas, Pereira dijo que “hay que gestionar políticamente las acciones de gobierno”.

El presidente del FA sostuvo que, aunque “la gente puede tener la idea de que estas cosas que ayer el presidente describió no están pasando”, estas son contrastables con la realidad. “No es nuestra forma de trabajar leer una encuesta y salir desesperados. Una cosa es tomar la ciencia y los elementos que la ciencia aporta y otra cosa es perder la perspectiva de que la política transforma la realidad; y la acción política permanente del Frente Amplio es lo que va a transformar esa realidad”, expresó.

“El FA no tiene matices” sobre el Ministerio de Justicia, aseguró Carrera

Uno de los principales anuncios de Orsi fue la confirmación de que “en las próximas semanas” el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El planteo ya recibió críticas por parte de la oposición e incluso matices desde el propio oficialismo.

El senador del FA Daniel Caggiani manifestó en diálogo con radio Carve: “A mí no me gusta mucho”; y consideró que “cuanto menos metamos mano en esas cosas, mejor”, ya que “en otros países vemos que hay gobiernos que a veces terminan promoviendo medidas que cercenan la justicia”, aunque aclaró que este no sería el caso de Uruguay.

Pereira, quien dijo no estar al tanto de la postura de Caggiani, dijo a Telemundo que “el Frente Amplio tiene una decisión explícita y un programa que cumplir, que dice que va a presentar un proyecto de ley sobre un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” y, en ese sentido, aseguró que la bancada del FA acompañará la iniciativa, si bien “puede haber senadores que no estén de acuerdo”.

Carrera sostuvo que “el Frente Amplio no tiene matices” al respecto, ya que se trata de “una línea de acción definida en su programa de gobierno”. Además, recordó que durante la última campaña electoral “existía bastante consenso” sobre la “necesidad de crear este ministerio para reordenar una cantidad de servicios administrativos, reparticiones del Estado que están a lo largo y ancho de diferentes ministerios”.

Señaló que “no es un tema de politización de la justicia, sino que es un tema de profesionalización y de lo que es el acceso a la justicia”. Apuntó, además, que “quien dispone acerca de los servicios de la justicia como función jurisdiccional en nuestro país es, justamente, el Poder Judicial y su autoridad máxima, que es la Suprema Corte de Justicia”. En ese marco, el nuevo ministerio es “un actor del Poder Ejecutivo con función administrativa”, con capacidad de dialogar con “los diferentes actores del sistema de justicia y, en particular, con el Poder Judicial”, señaló.