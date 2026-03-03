En las próximas semanas el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según anunció el presidente de la República, Yamandú Orsi, este lunes en su discurso ante la Asamblea General.

Previo al discurso, el diario El País informó que uno de los anuncios que haría Orsi tenía que ver con este proyecto. Consultado al respecto, el senador colorado Andrés Ojeda dijo que, a su juicio, la iniciativa “es una cortina de humo”, ya que los integrantes “no lo mandaron con el presupuesto, no le previeron presupuesto” y “saben que no tienen los votos para aprobarlo. “Tiran esto para sacar la atención de lo importante, y nuestra tarea es no entrar en ese debate”, sentenció.

Luego del discurso de Orsi, el senador del Partido Nacional (PN) Javier García dijo en una rueda de prensa que no comparte “en absoluto” la creación de un Ministerio de Justicia, y afirmó que “no es creando más burocracias y más cargos políticos que se resuelven los problemas”. “Si algo sobra en la institucionalidad es administración; no falta crear más cargos, vamos al revés de lo que se tendría que hacer”, apuntó.

Además, el senador dijo que el proyecto “es contrario al más básico pensamiento democrático y republicano”, y que “no es novedad la existencia de un Ministerio de Justicia”, ya que “la dictadura creó un Ministerio de Justicia, el peor de los recuerdos que tenemos, que se intenta revivir ahora”. Para García, si un juez “depende del Poder Ejecutivo, no es independiente, y si no es independiente, no hay república ni democracia”.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado este martes sobre estas críticas y recordó que en la campaña electoral “todos los partidos políticos pusieron en su programa que había que crear un Ministerio de Justicia”. En ese marco, en diálogo con Desayunos informales, afirmó: “Nosotros vamos a cumplir y vamos a enviar el proyecto de ley. El Parlamento lo discutirá y verá si es oportuno o no es oportuno cuáles son los cambios que hay que hacerle o que no hay que hacerle”.

Sánchez consideró que “no contribuye” decir que el Ministerio de Justicia será “un acto casi dictatorial” cuando Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Portugal, Italia, Reino Unido y España tienen una institución de las mismas características.

Para el secretario de Presidencia es necesario dar la discusión sobre la iniciativa y señaló que si el Parlamento entiende que no hay que hacerlo “no lo hará”, así como si los ciudadanos opinan lo mismo. “Pero me parece que lo que hay que quitar es la idea de la dictadura, ‘no son republicanos, no son democráticos’, porque no está bueno”, apuntó.

“Si no es el camino, no es el camino; ese no es un problema para nosotros, lo que decimos es: estaba propuesta la necesidad de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para trabajar”, señaló.

Por su parte, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, a título personal, mostró una postura contraria a la iniciativa: “El Ministerio de Justicia a mí no me gusta mucho”. En diálogo con Radio Carve, el senador dijo este martes que, en su opinión, “cuanto menos metamos mano en esas cosas, mejor”, ya que “en otros países vemos que hay gobiernos que a veces terminan promoviendo medidas que a veces terminan cercenando la justicia”, aunque aclaró que no es el caso de Uruguay.

En una rueda de prensa posterior a estas declaraciones, Sánchez fue consultado sobre si hay unanimidad a la interna del partido el gobierno y afirmó que sobre este tema “no hay unanimidades”.

Caggiani sostuvo que, desde su punto de vista, “es un proyecto que es un compromiso de campaña, que es un compromiso de campaña de todos los partidos políticos, porque si uno mira los programas de gobiernos de todos los partidos, incluso Ojeda era uno de los que andaban con el proyecto abajo del brazo, y ahora que gobierna el Frente algunos se han puesto en contra”.

De todas formas, el senador destacó que está dispuesto a discutirlo, y en respuesta a las críticas de la oposición, “a priori uno no se puede poner en contra de algo que no sabe lo que es”.

En ese sentido, Caggiani dijo que “es sensato” que Uruguay pueda discutir “sobre cómo se avanza en mejorar y garantizar el acceso a la justicia”, más allá del instrumento. “Si es un ministerio, si se reorganiza todo en un lugar, es parte de la discusión que va a tener el Parlamento”, apuntó.