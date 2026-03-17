El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, recibieron el lunes por la tarde en la Torre Ejecutiva a una delegación de 60 uruguayos que optaron por retornar al país desde Medio Oriente, a causa del conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Una vez finalizada la reunión, Lubetkin expresó en rueda de prensa su satisfacción con los esfuerzos realizados por el equipo diplomático uruguayo. El canciller detalló que actualmente se encuentra en tránsito una bebé de dos meses de edad, a quien se le tramitó un pasaporte de forma urgente, y “está embarcando el día de hoy” desde Qatar. De igual manera, está retornando una mujer embarazada que se encontraba en Arabia Saudita; casos que tildó como “muy bonitos”.

“Cuando esto termina de esta forma tan positiva, yo creo que es una muy buena señal y muy buena señal para los equipos nuestros de emergencia”, valoró Lubetkin, y añadió que la administración se encuentra a disposición de todos los residentes uruguayos en la región que deseen volver, “incluidos residentes de Israel”.

De todas maneras, el canciller manifestó que “la primera señal” que se maneja es que “en general los residentes tanto de los países del Golfo como Israel piensan quedarse allí”. Sin perjuicio de ello, reiteró: “Nosotros estamos preparados en lo posible para poder afrontar si hubiera otros casos de deseo de ciudadanos uruguayos de regresar a nuestro país”.