La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio, con el cierre del estrecho de Ormuz por parte de las autoridades iraníes -lugar por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural del mundo-, sacudió los mercados petroleros y llevó a que el gobierno uruguayo adelantara el ajuste del precio de los combustibles, en el marco de “una situación de carácter excepcional”. A partir del miércoles 1º de abril, el precio de la nafta subirá 5,39 pesos, y el del gasoil, 3,31 pesos; el gobierno también anunció que ajustará mensualmente el precio de los combustibles.

En conferencia de prensa, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señalaron que la nueva metodología aplicada por el actual gobierno permite mantener el precio de los combustibles dentro de los guarismos previstos, con un tope de 7%. Según apuntaron, si los precios se hubiesen ajustado de acuerdo a los precios de paridad de importación, el incremento hubiese sido muy superior. Oddone puntualizó que la nafta habría aumentado 13% por litro (más de 10 pesos) y el gasoil 44% por litro (más de 50 pesos).

Tras el anuncio del Poder Ejecutivo, el senador colorado Tabaré Viera resolvió citar a Cardona a la Comisión de Industria del Senado para conocer cuáles serán los próximos pasos del gobierno en este contexto, según informó Montevideo Portal.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Walter Verri, quien en el período pasado se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Industria, señaló que el lunes 6 de abril, después de la Semana de Turismo, la oposición ingresará la solicitud de citación a la comisión. Para el diputado, “lo que corresponde” es “dar las explicaciones” por parte del Poder Ejecutivo, ya que “se fijan metas que después no se pueden cumplir”.

En su cuenta de X, Viera afirmó que “lo que el gobierno presenta como ‘prudencia’ es, en realidad, una combinación peligrosa de incumplimiento, maquillaje de precios y traslado diferido del costo a los uruguayos”. El senador colorado dijo que el tope de 7% utilizado por el gobierno se “usa como techo político para evitar el costo real”; y afirmó que “la realidad económica no desaparece por decreto”.

“El precio internacional empujó mucho más: si la paridad de importación marca aumentos del orden del 13% en naftas y hasta 44% en gasoil, fijar el ajuste en 7% no es proteger al consumidor, es patear el problema hacia adelante”, agregó.

La nueva metodología definida por la actual administración, anunciada en mayo del año pasado, establece que los ajustes se harán de forma bimensual. A su vez, se dispuso una banda de flotación de 7% a los efectos de “suavizar los efectos que tiene el mercado”, según señaló Oddone en su momento.

Para Verri, la decisión de subir o bajar el precio de los combustibles “siempre es una decisión política”. Señaló que ajustar “por debajo de lo que cuesta producir el petróleo, importarlo y refinarlo” repercute negativamente en las finanzas de Ancap. El diferencial, sostuvo, “lo termina pagando Ancap”.

“Yo no sé cuál va a ser la decisión del Poder Ejecutivo, pero es claro que el mercado del petróleo es un mercado hoy sumamente inestable y explosivo”, apuntó el diputado colorado. “La realidad es esa, entonces, ¿por qué atarse ellos mismos a una situación que los lleva hoy a incumplirla con un decreto solamente por decir ‘cambiamos algo de lo que venía del gobierno anterior’?”, expresó.

En ese marco, señaló que la intención del Partido Colorado con la citación a Cardona es que la ministra “explique los cambios y diga con certeza qué va a ocurrir”, ya que “lo que habían previsto hace menos de un año, ya no lo están cumpliendo”, en referencia al ajuste mensual y no bimensual, como se había anunciado el año pasado.

“¿Cuál es el plan ahora? Tiene que haber una previsibilidad. Hay un sector productivo que está dependiendo de los vaivenes del combustible”, agregó Verri.