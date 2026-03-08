Referentes de distintos partidos políticos publicaron mensajes en sus redes sociales, en el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer y una nueva movilización, que en Montevideo, se desarrollará a las 18.00.

La vicepresidenta Carolina Cosse publicó una foto del Palacio Legislativo iluminado de violeta en su cuenta de X y escribió: “El Palacio Legislativo, la casa de la democracia, el palacio de las leyes, el Parlamento. Muchas formas de nombrar un símbolo de nuestro país que este mes se ilumina de violeta por la lucha de todas las mujeres [...] Nos encontramos en la marcha”.

En tanto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, retuiteó un posteo de su sector político, El Abrazo, que destacó: “Este 8 de marzo nos encuentra siendo gobierno. Y eso implica transformar en políticas concretas las luchas históricas de las mujeres. Gobernar desde la izquierda es asumir que la igualdad no es un discurso: es una tarea cotidiana del Estado, es un compromiso y una necesidad. Convocamos a la movilización y a la participación activa. Porque el 8M no es solo memoria de lucha: es horizonte de transformación”.

Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de Mujeres, publicó un video en el que llamó a marchar y a trabajar para que los derechos de las mujeres “sigan avanzando”. También adelantó que el Poder Ejecutivo rendirá cuentas este lunes, a partir de las 9.00, en el anexo de la Torre Ejecutiva.

Carlos Negro, ministro del Interior, hizo hincapié en el trabajo de “todas las mujeres policías y aquellas que desempeñan tareas administrativas, técnicas y operativas en nuestro ministerio”. Asimismo sostuvo que su cartera continúa “avanzando en políticas para la prevención de la violencia de género que garanticen el acompañamiento y acceso efectivo a la justicia”.

La directora por el Partido Nacional en Antel, Laura Raffo, señaló que a lo largo de su vida fue “entendiendo muchas cosas sobre lo que significa ser mujer”. “Desde aquella vez, siendo adolescente, en que viví mi primer acoso callejero. Hasta entrevistas de trabajo donde me preguntaban si pensaba tener hijos”, enumeró.

“Llegué a la conclusión de que la autonomía económica de las mujeres es una condición clave de libertad. Sin autonomía económica las mujeres no somos libres. Cuando podemos estudiar, trabajar, emprender, liderar y decidir sobre nuestro propio proyecto de vida, no solo nos fortalecemos nosotras: se fortalece toda la sociedad”, valoró.

“Porque el progreso de un país también se mide por las oportunidades que genera para las personas. Y ningún país puede desarrollarse dejando a la mitad de su gente al margen”, concluyó.