Una encuesta de la empresa Cifra presentada en Telemundo consignó que el 52% de los montevideanos desaprueba el desempeño del intendente capitalino, Mario Bergara, mientras que el 29% aprueba, una fracción del 11% ni aprueba ni desaprueba y un 8% carece de una opinión. Comparado con la medición que la consultora hizo en noviembre de 2025, cuando el 41% lo avaló y el 39% no, los números representan -12 y +13 puntos, respectivamente.

Al desglosar según el voto de los encuestados, el informe de este mes consignó que existen diferencias: mientras 73% de los votantes de la Coalición Republicana desaprueban el desempeño del seregnista y solo 15% lo aprueba, las filas frenteamplistas están “muy divididas”, ya que el 39% aprueba y el 40% desaprueba. “Los más alejados de la política, que no recuerdan su voto o votaron en blanco, también están divididos, aunque una mayoría relativa (45%) desaprueba”, agregó.

En lo vinculado con aspectos geográficos, aunque “en todas las zonas la mayoría critica la gestión departamental”, la distribución no es idéntica. La desaprobación es de 64% en la zona costera (desde avenida Italia al sur, aclara el documento), del 54% en la zona central y de 49% en el resto de Montevideo, mientras que los porcentajes que aprueban, en idéntico orden, se comportan a la inversa y crecen del 21% al 25% para finalmente ascender hasta el 33%.

El estudio comparó los juicios de Bergara con los del período que encabezó la actual vicepresidenta, Carolina Cosse, cuando estuvo a cargo de la gestión departamental. La desaprobación, que inició en 23% en 2021, fue “aumentando sistemáticamente” hasta alcanzar el 50% en 2024. Al asumir Bergara, con los juicios negativos al 39%, “rápidamente volvieron a trepar” y en este sondeo superaron el nivel de 2024 acompañados por menos juicios positivos (del 39% frente al 29% actual).

“La caída de los juicios positivos en estos últimos meses se debe sobre todo a que muchos menos frenteamplistas aprueban su gestión hoy que en noviembre”, consignó. Además, es “algo más negativa” que la de Yamandú Orsi a nivel nacional, pero con la diferencia de que el presidente de la República “recibe una evaluación positiva de la mayoría absoluta de los frenteamplistas”. Aunque consideró “difícil determinar una causa puntual”, el documento planteó que “pesa la interna político partidaria” y “Bergara no la tiene fácil”.

El informe presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica con 801 entrevistados a nivel nacional entre el 18 y el 28 de febrero de este año. Analizó los datos de los residentes de Montevideo: 345 casos.

Equipos Consultores maneja otras cifras: 28% aprueba y 37% desaprueba

Por otro lado, la Intendencia de Montevideo (IM) divulgó los datos de la encuesta que Equipos Consultores hace periódicamente para la comuna, que plantea diferencias respecto de la de Cifra. Si bien consigna que es mayor la desaprobación que la aprobación, la diferencia es menor: 28% aprueba y 37% desaprueba, mientras que otro 28% no aprueba ni desaprueba y 7% optó por no contestar, lo que derivó en un saldo negativo de -9 para febrero frente al -2 de noviembre. En ese período, según la empresa, la aprobación pasó de 31% a 28% y la desaprobación trepó de 33% a 37%.

Respecto de la dimensión política, la encuesta señala que 40% de los votantes del FA en octubre de 2024 aprueban la gestión de Bergara, 19% desaprueba y 32% se mantiene neutro, mientras que el 8% no opinó. Entre adherentes del Partido Nacional, la aprobación se mantiene en 19%, la neutralidad en 12% y la desaprobación en 69%, mientras que en filas coloradas esos valores se ubican en 9%, 13% y 75%, respectivamente.

En cuanto a los votantes de Orsi en el balotaje, 39% aprueba y 19% no, valores que arrojaron 16% y 65% entre los que prefirieron al nacionalista Álvaro Delgado. Finalmente, en función del sufragio de 2025, 35% de los votantes del propio Bergara aprueba su gestión, 41% no aprueba ni desaprueba y 15% desaprueba, cifras que son de 40%, 18% y 36% para los que optaron por otro candidato del FA y de 6%, 15% y 77% para los que depositaron su voto en la Coalición Republicana.

El informe de Equipos Consultores también sondeó la opinión sobre el funcionamiento de la IM: el 26% aprueba la forma en que está funcionando, el 23% ni aprueba ni desaprueba y el 44% desaprueba. En aspectos específicos, las dimensiones más criticadas son la limpieza de la ciudad (el 68% piensa que es mala o muy mala, la peor evaluación desde 1999), el tránsito (55%, niveles similares a 2016), la recolección de basura (51%) y la reparación de las calles (35%).

En este caso, el informe se elaboró con base en encuestas cara a cara sobre 402 casos de residentes en Montevideo y “la última medición se realizó entre el 19 de febrero y el 6 de marzo de 2026”.