En la jornada del lunes, el precio del petróleo rompió la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez en cuatro años, en medio de la intensificación de la guerra en Irán y los conflictos en Medio Oriente. En ese marco, este martes el senador del Partido Nacional Carlos Camy solicitó la comparecencia de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y del directorio de Ancap ante la Comisión de Industria del Senado “para conocer cuáles son los planes de contingencia del gobierno ante esta situación”.

En rueda de prensa, el senador se refirió a las “oscilaciones muy importantes” que ha tenido el precio del crudo en lo que va de año, lo que, “evidentemente, ya tuvo consecuencias”. Mencionó el impacto en “la presión inflacionaria a nivel mundial”, en el aumento del dólar y en “la baja en las bolsas internacionales de los bonos, de las acciones, del precio de los metales preciosos”. Asimismo, señaló que la prolongación de la guerra en Medio Oriente “puede tener hasta dificultades físicas o logísticas en la distribución del crudo”, por lo que “hay que analizarlo con precaución y conocer la opinión y la información que las autoridades competentes tienen sobre este tema”.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, es una pieza clave en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Irán ha amenazado con atacar a petroleros que atraviesen el estrecho, a lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió que “si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos 20 veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”.

Camy afirmó que tienen conocimiento de que la situación del precio del petróleo fue uno de los temas analizados en el marco del Consejo de Ministros de este lunes. Por lo tanto, con la convocatoria se apunta a conocer por parte de las autoridades “qué influencia” puede tener esta situación en el costo del combustible, así como “cuál es el stock de petróleo que tiene Ancap, a qué precios se adquirió, cuáles son las reservas y cuáles son los planes específicos vinculados al sistema productivo agropecuario, industrial y comercial, que verá encarecidos sus costos”.

El senador se refirió a algunos “sectores de la economía que son particularmente afectados” por el alza del precio del crudo, como el sistema de transporte, tanto de pasajeros como de mercaderías, “por lo que implica para el bolsillo del trabajador diariamente o en la canasta de alimentos”. Por otro lado, respecto de los cambios realizados en esta administración en la forma de calcular el precio de venta al público de los combustibles, Camy señaló que el sistema de ajuste mensual adoptado en el gobierno anterior era “mucho más transparente”, porque “teníamos un seguimiento de esta evolución”.