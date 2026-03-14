En la tarde de ayer, el presidente Yamandú Orsi se reunió en Torre Ejecutiva con representantes del Poder Ejecutivo y de la Federación de trabajadores de Ancap (Fancap) para analizar el conflicto generado a raíz de la situación de la industria del pórtland y los planes que tiene que gobierno. “Fue una reunión muy positiva”, dijo en rueda de prensa al salir de la torre Salvador Sprovieri, presidente de Fancap. Además de Fancap, participaron dirigentes del Sunca y el PIT-CNT, mientras que por el gobierno estuvieron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la presidenta de Ancap, Cecilia San Román.

La federación entró en conflicto con el directorio de la empresa pública luego de conocidos los planes de acción que tiene Ancap respecto de las plantas de portland que tiene en Paysandú y Minas: en diciembre Cardona informó en el Parlamento que por el momento no se cerraría ninguna de las plantas, pero parte del proceso que se hace en la de Paysandú pasaría a la de Minas, lo que implicaría el traslado de parte del personal. Según detalló en aquella instancia la presidenta de Ancap: “se concentra la producción de clínker en Minas y luego lo que se sigue haciendo en Paysandú es la fabricación de cemento. Se manda clínker [producto que se obtiene de la cocción de piedra caliza y arcilla] de Minas a Paysandú; allí se tritura, se hace la molienda y se produce el cemento para todo el abastecimiento del norte”. Esto, según detalló la jerarca en entrevista con Búsqueda, implica reubicar a 60 personas que trabajan en Paysandú.

Este viernes, en la reunión en Torre Ejecutiva, los trabajadores expusieron su propuesta y el directorio la suya, según contó Sprovieri, y se intercambió sobre “problemas chicos y medianos de gestión que hay que cambiar”.

“Tuvimos una síntesis importante, quedamos en un ámbito de negociación colectiva de alto nivel con participación de los ministerios de Industria y Trabajo, el directorio de Ancap, la Federación de Ancap y el Sunca”, señaló el dirigente. En ese ámbito el objetivo será que “entre los caminos que hay propuestos por el directorio y los nuestros, generar algún camino que genere mayores acuerdos y salgamos por lo menos las partes un poco más conformes”.

Sprovieri resumió que el aspecto principal que se va a discutir es la propuesta que maneja Ancap, que no conforma al sindicato. “El directorio tiene una propuesta que reduce la producción en paysandú, que genera que haya gente que se tenga que ir a Minas, que genera que Paysandú tenga menos trabajo”, mencionó y, en cambio, “en nuestra propuesta estamos hablando de potenciar las plantas, potenciar la gestión, generar una industria de crecimiento y que pueda competir con el sector privado”.

En su comparecencia en el Parlamento, la presidenta de Ancap aseguró que en las dos plantas de Ancap el costo de producción del pórtland se ubica por encima del precio de venta del mercado, lo que implica pérdidas constantes para la empresa. Sprovieri destacó, en cambio, que el cemento de Paysandú se diferencia por la calidad, que es “el de mejor calidad en Uruguay y en la región” cuando se requiere trabajar con agua, apuntó que el Estado “tiene que poder brindar soluciones desde el Estado mismo”, y por ejemplo mencionó la idea de plantear al Congreso de Intendentes que todos los organismos públicos “compren sus insumos del propio Estado”.

En la línea de analizar las posibles herramientas, el dirigente sindical fue consultado sobre la posibilidad de abrir el paquete accionario de las empresas públicas a ahorristas privados, tal como sugirió el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, esta semana. Si bien opinó que Fancap no está de acuerdo en abrir “la propiedad de los entes del Estado, sí creo que la idea que tiró el gobierno, no aplicada al paquete accionario, pero sí a herramientas como un fideicomiso, que el ahorro uruguayo pueda gestionar ahí, el sector bancario, organismos multilaterales, a través de un fideicomiso que lo gestione el Estado, bajo propiedad estatal, puede ser viable la idea como concepto y la defendemos para el portland”.

Aclaró que esto no fue abordado en el encuentro de este viernes, pero destacó que la reunión “a priori parece positiva”: “Acordamos poder discutir en base a las propuestas alguna alternativa que genere mayores acuerdos y por ahí salir en un camino de equilibrio”.