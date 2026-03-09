El lunes, días después del comienzo del nuevo año legislativo, la bancada de Vamos Uruguay, el sector mayoritario dentro del Partido Colorado (PC), presentó sus “lineamientos de trabajo parlamentario” para el resto del período.

El líder del sector, el senador Pedro Bordaberry, dijo en conferencia de prensa que los ejes definidos para la tarea legislativa son “una cuestión de responsabilidad institucional”. “Nosotros nos proponemos reformas estructurales” y “realizar la gestión de contralor que tenemos que realizar los legisladores”, afirmó, y agregó que la bancada de Vamos Uruguay actuará como “un contrapeso republicano”, con “una propuesta superadora” y “siempre en defensa del interés nacional”. No habrá, sostuvo, “una negación sistemática a todo” lo que se proponga desde el oficialismo.

En materia de seguridad pública, Vamos Uruguay respaldará el fortalecimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación “como eje central de la política penitenciaria”. En ese sentido, se propone llevar a cabo una “profesionalización plena del sistema carcelario”, así como también “programas obligatorios de formación y trabajo”. También se plantea que haya un “combate frontal al crimen organizado” mediante “herramientas legales para fortalecer la acción policial”.

Con relación al proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fue anunciado la semana pasada por el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, Bordaberry manifestó: “Esta bancada de Vamos Uruguay está en contra de la creación del Ministerio de Justicia. No estamos de acuerdo con eso y nos vamos a oponer fuertemente”.

El senador del PC añadió que, en lo personal, siempre rechazó la iniciativa. “Siempre nos hemos opuesto a esto y vamos a liderar la oposición a esto”, afirmó. En las últimas elecciones nacionales, la creación de este ministerio formó parte del programa de gobierno del entonces candidato del PC, Andrés Ojeda, quien actualmente se opone a la iniciativa, sobre todo, por la figura del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

Bordaberry dijo que el Ministerio de Justicia y Derechos “va en contra de ese sentir republicano, tan oriental, tan uruguayo, de la separación de poderes”. “Tener un Ministerio de Justicia que se ocupe de los temas de la Justicia no nos gusta”, subrayó.

Entre los lineamientos presentados este lunes por Vamos Uruguay también figuran medidas de carácter económico. El sector se propone impulsar “medidas para corregir desequilibrios cambiarios persistentes” y una “reducción de costos estructurales que afectan sectores exportadores”. También se aboga por una “simplificación tributaria” y una “revisión de cargas que penalizan la producción”.

Sobre el tema de la competitividad, Bordaberry expresó: “Estamos empezando a ver algunos esbozos de problemas serios en materia de economía y competitividad. La economía se está enfriando un poco, por más que todavía no se ha expresado en el empleo. Pero no tenemos que esperar a que se exprese en los números de empleo para empezar a trabajar y prevenirlo; estamos viendo que por los altos costos del país algunas empresas están decidiendo relocalizarse en otros países”.