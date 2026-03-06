El presidente de la República, Yamandú Orsi, citó a una reunión del Consejo de Ministros para el lunes 9 de marzo a las 12.00, a una semana de su discurso ante la Asamblea General. Una fuente de Presidencia dijo a la diaria que la instancia servirá para hacer una “puesta a punto” del primer año de gobierno.

Este es el tercer Consejo de Ministros citado por Orsi. El primero, el 4 de enero, a raíz de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, y el segundo, el 13 de febrero, cuando el gobierno anunció la rescisión del contrato por las patrullas oceánicas con la empresa española Cardama.

Según trascendió en las últimas horas, en el orden del día de la convocatoria está previsto que se traten algunos temas vinculados a algunos anuncios que hizo el presidente en su discurso del lunes, como el proyecto para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, según pudo saber la diaria por fuentes del gobierno, no está previsto que se trate el tema.

El anuncio sobre la creación de un Ministerio de Justicia generó reacciones diversas. Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se opusieron, si bien estuvo en los programas de gobierno de las fuerzas políticas de cara a las elecciones.

Desde el Frente Amplio, su presidente, Fernando Pereira, aseguró que la fuerza política “lo va a votar” cuando llegue al Parlamento, pero los senadores Daniel Caggiani y Gustavo González plantearon sus dudas acerca de la iniciativa. En ese marco, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al ser consultado en un principio por lo expresado por Caggiani, dijo que “no hay unanimidades en ningún lado”.

En una entrevista con VTV el jueves, Sánchez afirmó que su “línea” es la misma que la del presidente. “El presidente de la República se presentó a las elecciones con un programa donde estableció la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, señaló.

“Lo que nosotros vamos a hacer es enviar ese proyecto de ley que creemos que es algo positivo para el país. Hay que discutir. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, otros entenderán que no hay que hacerlo, otros dirán que esto puede terminar siendo más burocracia y no va a servir”, reflexionó, y agregó que el tema se trata de “un debate” que se dará en el Parlamento.

El jerarca apuntó que “lo que hay que discutir es si vale o no vale tener una institucionalidad de esa naturaleza”, si “ayuda a los objetivos de brindar un mejor acceso a la justicia, mayor eficiencia”, y si existen o no los recursos para hacerlo y sostenerlo. “Yo creo que es una discusión muy válida”, dijo, y cuestionó que “todo esto se esté discutiendo sin conocer la ley”.

Otro de los temas mencionados como prioridad por Orsi el lunes es la reforma del sistema del transporte metropolitano, sobre la cual hace unas semanas el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) publicó los insumos técnicos del proyecto que plantea algunas posibilidades, como la construcción de un túnel en 18 de Julio.

Si bien aún no hay una definición formal en cuanto a las obras por parte del Poder Ejecutivo, se espera que se tome una decisión en este semestre, y según supo la diaria por fuentes del MTOP, hay dos estudios encargados sobre simulaciones que están “muy avanzados” y son “relevantes” para la definición.

Entre otros temas, el lunes Orsi adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley de empleo juvenil. En ese sentido, según pudo saber este medio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya tiene una iniciativa redactada que espera presentar este lunes.

Este viernes, además, según informó Subrayado, Orsi mantuvo reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; de Ambiente, Edgardo Ortuño; de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; e Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona para recibir informes de cara al lunes.

La agenda del presidente continúa el martes 10, ya que asistirá a la inauguración de la cosecha de arroz en Cebollatí, en Rocha. Al día siguiente, el 11, Orsi viajará a Chile para concurrir a la asunción del presidente electo de ese país, José Antonio Kast.