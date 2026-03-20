Durante las primeras horas del viernes, el presidente Yamandú Orsi dejó el país para trasladarse hacia Bogotá, la capital de Colombia, con el objetivo de participar en la 10ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Una vez finalizado el ciclo colombiano, país que preside actualmente la organización, Uruguay recibirá la presidencia pro témpore del foro continental.

La ceremonia de cambio de mando tuvo lugar durante la madrugada de hoy, informaron desde Presidencia. Fue en las instalaciones de la Base Aérea 1 y participaron la vicepresidenta, Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

“El presidente asistirá a la cumbre de la Celac en Bogotá, acompañado por el canciller. Por ese motivo, esta mañana realizamos el traspaso de mando en la Base Aérea 1 de Carrasco”, escribió Cosse en X.

En lo que respecta a las actividades previstas en suelo colombiano, la agenda comenzará el sábado 21 con la apertura del foro Celac–África a las 10.00 en horario uruguayo. El traspaso de mando de Colombia a Uruguay está previsto para las 14.40 y, en ese contexto, Orsi ofrecerá un discurso a las 17.00.

El miércoles, durante la inauguración de la Expoactiva Nacional 2026 en Soriano, Orsi adelantó que al asumir propondrá “que estemos todos cuando los temas son comunes”, entre los que mencionó el narcotráfico y el crimen organizado, y aseguró que la coordinación “ya existe”, pero están dispuestos a “afinarla más”. “Nuestra iniciativa en la Celac va a ser: coordinemos más los temas de seguridad porque es el problema fundamental en un continente que es el único hoy que tiene paz, que no tiene guerra entre Estados”, afirmó.