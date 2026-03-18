El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este miércoles en la inauguración de la Expoactiva Nacional 2026, en el departamento de Soriano. En rueda de prensa, se refirió a la decisión que tomaron el martes los partidos de la oposición para “garantizar la continuidad” de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, hasta 2030.

“Me sumo a ellos. Estoy con ellos. Me paso para la oposición”, expresó Orsi, quien aseguró que “nunca hubo problema” al respecto. El mandatario dijo que no sabe “de dónde salió” la preocupación por parte de la oposición, dado que el gobierno nunca cuestionó a Ferrero. Asimismo, consideró que “sería bueno” que se nombrara un fiscal de Corte titular. “Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica”, agregó.

“Imagínense lo que sería para un país que el presidente no respaldara a la fiscal de Corte… Un disparate”, manifestó Orsi. “En ningún momento en mi cabeza ha estado sacarle el apoyo a Mónica”, insistió.

HIF Global en Paysandú: “Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar”

Por otra parte, consultado sobre las recientes declaraciones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en torno a la instalación de la planta de hidrógeno verde de HIF Global en el departamento de Paysandú, Orsi manifestó: “Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Eso tiene que ver con decisiones que tendrán que tomar los privados, por supuesto, a sugerencia del Estado uruguayo”.

El mandatario sostuvo que en el proyecto de HIF Global se está “avanzando” y “venimos bien con la empresa” en pos de alcanzar acuerdos para “disminuir los problemas con los vecinos argentinos”. Aseguró que la iniciativa es “una buena idea que hay que aterrizar”.

Con respecto a la situación del déficit hídrico que atraviesan varias zonas del país, Orsi expresó su preocupación al respecto y dijo que “los desafíos que la naturaleza les pone delante” a los productores rurales obliga a “invertir más”. “Ahora me decían que tienen que elegir qué es lo que van a sembrar con los problemas de falta de agua y con problemas de costos, como puede ser los fertilizantes, que viene relacionado con lo que está pasando en el mundo”, acotó.

En ese contexto, el mandatario dijo que el Estado tiene que “ayudar a minimizar esos riesgos” y otorgar facilidades para el sector agropecuario. En ese sentido, mencionó la batería de medidas al respecto que ha adoptado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al igual que las medidas para mejorar la competitividad que fueron presentadas el martes en conferencia de prensa. “Todo lo que implique facilitar y aceitar los mecanismos es lo que desde el gobierno debemos hacer”, afirmó Orsi.