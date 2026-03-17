“Hoy la Coalición Republicana está para hacer un anuncio importante”, dijo el senador colorado Andrés Ojeda este martes al mediodía en una conferencia de prensa en el Parlamento, rodeado de varios legisladores de la oposición, incluido el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto -partido que no se define como coalicionista-. Ojeda dijo que, luego de “profundas conversaciones” y en virtud de “la desidia e inacción del gobierno, el manoseo constante, trascendidos de prensa y situaciones”, la coalición tomó una resolución referida a la Fiscalía General de la Nación y a quien la encabeza, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

Ojeda agradeció la presencia de Perrone, así como la del diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, y resaltó que allí estaba toda la bancada de senadores de la coalición, que resolvió “garantizar la continuidad de Ferrero al frente de la Fiscalía”. “Obviamente, le decimos públicamente al presidente [Yamandú Orsi] que si envía la venia para designar como fiscal titular a Ferrero, aquí tiene 14 votos que la van a acompañar; y si decide no hacerlo, le comunicamos que la fiscal [de Corte] hasta 2030 seguirá siendo Ferrero. Lo digo con esta claridad porque el gobierno no tiene los votos para designar un nuevo fiscal, precisa dos votos de esta coalición, y aquí hay una decisión conjunta de garantizar la continuidad de Ferrero”, insistió, en referencia a la mayoría especial que se requiere para designar a un fiscal de Corte.

Ojeda subrayó que Ferrero es “una fiscal de carrera que ha dedicado su vida a la institución” y en los últimos años ha sido “la cara del combate al narcotráfico”. “Tal es así que el narcotráfico la ha sindicado como su principal enemigo, perpetrando el atentado más grande que el narcotráfico haya hecho contra figuras de la Justicia en Uruguay”.

El senador colorado agregó que tampoco recibieron “de parte de quienes la cuestionan en el Frente Amplio [FA] motivos para ese cuestionamiento”: “dicen que no la quieren pero no dicen por qué”, razón por la que cree que “esos argumentos tienen más carácter de otras cuestiones, y no funcionales”. “Nosotros confiamos en su compromiso, en su trabajo y en su probidad”, acotó, y subrayó que “su perfil bajo ha colaborado en jerarquizar la institución”. “Así que, contra los manoseos y los trascendidos de prensa, esta coalición da rumbo, certeza y garantía a quizá uno de los lugares más importantes donde hay que darlo. No hay nada más importante para la seguridad pública hoy que garantizar la continuidad de Ferrero”, señaló.

Por su parte, el senador blanco Javier García sostuvo que “la foto” de la conferencia de este martes “es una señal muy potente desde el punto de vista político e institucional”, y agregó que la decisión que comunicaron se fundó en que “la trayectoria personal, profesional y ética de Ferrero es lo que garantiza y habilita el respaldo de esta coalición”. “Al mismo tiempo, da una señal de estabilidad institucional muy clara, un mensaje de tranquilidad a la institución, que necesita trabajar sabiendo quién va a ejercer su dirección por los próximos años. También es una señal muy clara de que debe garantizarse la independencia técnica y profesional de la Fiscalìa, salvándola de cualquier tipo de injerencia política, partidaria o personal”, finalizó.

Díaz: “Capaz que en la Constitución de Ojeda” al fiscal de Corte “lo designa la oposición”

En tanto, este lunes de noche el prosecretario de Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en una entrevista con VTV Noticias que en el FA sostienen, desde el primer día, que pretenden designar a un fiscal de Corte “definitivo y cortar el régimen de itinerancia”, si bien negó una versión de prensa en la que se señalaba que el oficialismo manejaba la posibilidad de que Ferrero pasara al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y fuese sustituida en su actual cargo por Enrique Rodríguez, fiscal de Lavado de Activos. “Ese tipo de enroque sería una carambola como a cuatro bandas. Porque sería que Ferrero aceptara, que el Parlamento la votara... Lo veo muy entreverado. Y a nivel de la Torre [Ejecutiva] yo no escuché nunca eso. Capaz que alguien lo manejó a título individual, como idea, pero no [de forma] oficial”, señaló.

Díaz destacó que, por lo que recuerda, “nunca pasó en la historia que el fiscal adjunto pase a ser fiscal de Corte titular”. “La realidad es que no hemos propuesto fiscal titular porque no hay acuerdo. Y es difícil llegar a un acuerdo cuando se nos dice 'esta o esta'. Eso no es una negociación, sino una imposición”, señaló. Por último, el jerarca subrayó que la Constitución (en su artículo 168) establece que al fiscal de Corte lo designa el Poder Ejecutivo con venia del Senado, no la oposición. Luego, Díaz ironizó: “La última vez que leí la Constitución decía eso. Capaz que en la Constitución de Ojeda lo designa la oposición”.