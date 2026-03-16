El senador y secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, informó este lunes en conferencia de prensa que el partido resolvió comunicarse con las bancadas de senadores de la Coalición Republicana -es decir, blancos y colorados- para garantizar la continuidad de Mónica Ferrero en la conducción de la Fiscalía General de la Nación “por todo el período de gobierno, hasta el año 2030”. La iniciativa se tomó este lunes luego de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PC.

Ferrero se desempeña como fiscal de Corte subrogante desde agosto de 2024, cuando se retiró Juan Gómez. Ojeda dijo que la propuesta podría materializarse “firmando un documento” o “haciendo un anuncio conjunto” para “decirle a toda la ciudadanía que el tema está cerrado y que Ferrero será la fiscal de Corte hasta mínimo el año 2030, cuando entre un nuevo Senado y tome sus decisiones”.

La designación de un nuevo fiscal de Corte, cargo que técnicamente está vacante desde la salida de Jorge Díaz en octubre de 2021 (Gómez ejerció la titularidad como fiscal adjunto), requiere una mayoría especial en el Senado de 18 votos, que el Frente Amplio (FA) no tiene por sí mismo. En ese sentido, Ojeda señaló que la oposición en el Senado puede mantener en el puesto a Ferrero “simplemente no votando otro fiscal de Corte”.

Días atrás, después de una reunión entre los legisladores frenteamplistas en La Huella de Seregni, el senador del FA Daniel Caggiani anunció que este año el oficialismo convocará a la oposición a un “diálogo multipartidario” para renovar cargos en distintos organismos públicos, entre ellos, la Fiscalía General de la Nación.

Según Ojeda, hasta ahora “nadie en el gobierno, ni ninguno de los actores políticos del Frente Amplio, ha podido explicar públicamente por qué no quieren votar como fiscal de Corte a Mónica Ferrero” para que quede en el cargo como titular. “Dicen que no están dispuestos a llevarla, pero no dicen por qué y eso nos preocupa”, resaltó.

El secretario general del PC sostuvo que garantizar públicamente la continuidad de Ferrero supondría “un gran espaldarazo” a su gestión. Ojeda recordó que en setiembre del año pasado Ferrero fue víctima de un atentado en su casa, con “una granada de mano en su patio trasero”. Pese a ello, “ha echado para adelante como nunca, ha demostrado valentía y ha demostrado ser la enemiga natural del narcotráfico en Uruguay, que la ha sindicado como su gran enemigo”, por lo que, sostuvo, “todo el sistema político la tiene que respaldar más que nunca”.

Consultado sobre las distintas posturas que hay en la Coalición Republicana, incluso a la interna del PC, Ojeda leyó un posteo en X del senador colorado y líder del sector Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, quien este lunes se manifestó en contra de cambiar la conducción de la Fiscalía.