La Huella de Seregni fue sede este martes de una nueva reunión de la Agrupación Parlamentaria del Frente Amplio (FA), instancia en la que también participaron los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Interior, Trabajo y Desarrollo Social. En ese sentido, en vista de la presentación de diferentes informes a cargo de las distintas carteras, se mantenía la expectativa de que desde el Poder Ejecutivo surgieran novedades. Sin embargo, las novedades vinieron de la mano de los legisladores oficialistas, quienes definieron convocar a un “diálogo multipartidario” para renovar la integración de los “organismos de contralor”.

El senador Daniel Caggiani, vocero de la instancia, mencionó específicamente al Tribunal de Cuentas (TC), la Fiscalía General de la Nación, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El legislador del FA recordó que la necesidad de completar vacantes o renovar cargos en los mencionados órganos necesita “un acuerdo multipartidario”, como consecuencia de las faltas de las mayorías necesarias por parte del oficialismo tanto en la Cámara de Senadores como en la Asamblea General.

Por su parte, el senador Aníbal Pereyra, presente este martes en la Huella de Seregni, explicó a la diaria que el oficialismo pretende que se pueda “avanzar” en las distintas integraciones durante el presente año. El legislador remarcó que las dificultades de integración o la falta de renovación de los integrantes de los organismos los llevan a situaciones en las que estos “se desgastan”.

En ese marcó, los legisladores del FA coincidieron en que “es necesario centralizar un diálogo” para poder llegar a las distintas integraciones en los “tiempos” planteados. Por lo pronto, Pereyra remarcó que se confía en que “la propia instancia definirá las prioridades y la forma” en la que se abordará cada caso. Asimismo, reconoció la existencia de “acusaciones” o “faltas de respeto” de actores de la oposición que podrían complicar el tono de la negociación. Sin embargo, puntualizó que estas actitudes sólo se pueden atribuir a solo “una parte” de la oposición.

“Tuvimos también avances importantes desde el punto de vista legislativo”, señaló el senador del MPP. A modo de ejemplo, mencionó la “razonable la integración” definida para la conformación de la comisión investigadora por el caso Cardama. “Ese tiene que ser un poco el tono que hay que trabajar, es un año importante para el gobierno de empezar a concretar”, concluyó.

La situación de la Fiscalía

Consultado específicamente sobre la eventual designación de un fiscal de Corte titular, Pereyra se mostró optimista partiendo de la base de que Uruguay es “un país de puentes”. No obstante, al menos en este caso, los hechos parecen definir una realidad diferente. Se trata de un cargo que es ocupado por un subrogante desde 2021, cuando el entonces fiscal de Corte y actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, renunció y dejó su lugar a Juan Gómez. Este último, que asumió la subrogación por ser el fiscal adjunto de Corte, renunció en 2024. Desde entonces se desempeña en el cargo la fiscal Mónica Ferrero, quien fue designada “por revestir mayor antigüedad en el cargo en las Fiscalías Penales de Montevideo”.

Durante el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, con Gómez en la Fiscalía, el entonces oficialismo mostró su intención de llegar a la designación de un fiscal de Corte. Sin embargo, y ante la necesidad de una mayoría especial, las conversaciones no llegaron a buen puerto. Con la salida de Gómez y la llegada al cargo de Ferrero, ahora es el nuevo oficialismo quien pretende renovar la cabeza de la Fiscalía, mientras que los integrantes del pasado gobierno muestran mayoritariamente una negativa a “discutir” la salida de la actual fiscal de Corte subrogante.

La posición de los blancos

El senador del Partido Nacional (PN) Javier García, líder del sector Alianza País (el más votado dentro del PN), subrayó a la diaria que desde su sector se entiende que Ferrero “reúne todas las condiciones -profesionales, personales y éticas- para ejercer en forma titular el cargo de fiscal de Corte”.

Asimismo, García afirmó que, luego del atentado que sufrió la autoridad de Fiscalía y en vista de que desde el oficialismo “no se ha dado ninguna razón públicamente para sacarla”, su salida del cargo “sería una señal de ceder ante los narcos”. “No está en discusión para nosotros su permanencia”, subrayó.

En la misma línea, la senadora del PN Graciela Bianchi, dirigente del sector Aire Fresco, dijo a la diaria que para el PN “la Fiscalía no se negocia”. “Los demás organismos no tenemos problema; ahora, si ponen como condición que esté la Fiscalía, no vamos a ir”, aseguró la legisladora, en referencia al “diálogo multipartidario” que puso sobre la mesa este martes el oficialismo.

“Se necesita una persona independiente de cabeza -vote a quien vote-, y además que tenga un valor muy grande, porque la Fiscalía es un centro de poder”, agregó Bianchi. A su entender, Ferrero solo podría ser sustituida por alguien comparable al “arcángel Gabriel”.

Desde el Herrerismo, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez coincide en que, “si quieren negociar la Fiscalía, es muy difícil iniciar” el diálogo propuesto por el oficialismo. En ese sentido, dejó claro que se debe entender lo planteado como “procesos de negociación distintos”, que no conviene “mezclar”. En el caso del TC y la Corte Electoral, Rodríguez señaló que ya están definidos los criterios para designar a los ministros, por lo tanto, lo que se deberá negociar entre oficialismo y oposición son las presidencias.

Las diferencias en el Partido Colorado

En julio del año pasado, los senadores del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, ambos integrantes del sector Vamos Uruguay, plantearon llevar adelante un nuevo espacio de diálogo con el fin de “explorar y avanzar en temas”, como, por ejemplo, la integración de los mencionados organismos de contralor y, específicamente, el cargo de fiscal de Corte. En ese momento, uno de los que se mostró favorable a la propuesta fue el senador del PN Carlos Camy, quien señaló que la iniciativa le parecía “atendible, bien inspirada”.

Hace algunos días, desde Vamos Uruguay manifestaron al semanario Búsqueda que hay disposición a “dialogar”, si bien se subraya que no van a “negociar solos”. En ese sentido, se cuestionaba que no había “proactividad del oficialismo para negociar” los nombramientos para Fiscalía y los mencionados organismos de contralor.

En tanto, el secretario general del PC, el senador Andrés Ojeda, mantiene, según supo la diaria, su posición de respaldo a Ferrero. Dentro del sector liderado por Ojeda, Unir para Crecer, el senador Robert Silva también respalda el trabajo de la fiscal subrogante, pero entiende que hay que poner “sobre la mesa” la posibilidad de designar un nuevo titular en el cargo. “Si el gobierno lo quiere poner sobre la mesa, hay que ponerlo sobre la mesa y ver a dónde quieren llegar”, aseguró a la diaria.