Este martes, a las 16.00, la bancada de senadores del Partido Nacional (PN) se reunirá en el Parlamento con dos temas en el orden del día, según adelantaron a la diaria fuentes blancas. El primero será el anuncio del Poder Ejecutivo de la cancelación del proyecto Neptuno, y, en espejo con lo que sucedió hace más de una semana en el directorio blanco, los senadores recibirán al expresidente de OSE Raúl Montero y al exsubsecretario del Ministerio de Ambiente Gerardo Amarilla. Según las fuentes blancas, la idea es que los exjerarcas los “desasnen más” sobre el tema.

El segundo tema que tratarán será la propuesta de los senadores de Vamos Uruguay (VU), Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, de crear una “coordinación ampliada” entre todos los partidos y sectores con representación en la cámara alta para negociar sobre distintos temas. Algunos blancos se habían mostrado favorables a la propuesta, como el senador Carlos Camy, que señaló que le parece “atendible, bien inspirada”, así como también Sergio Botana. Pero, por otra parte, una fuente blanca señaló a la diaria este lunes que hay “cero” ambiente para apoyar la iniciativa. Además, sostuvo que en realidad Bordaberry con esta propuesta está tratando de molestar en la interna colorada.

Desde el PN señalaron como un error que en la propuesta ya se hayan consignado los temas que piensan tratar en esa coordinación, porque, por ejemplo, la Fiscalía “no es un tema de discusión” para gran parte de los blancos en este momento. Otro argumento en contra que manejan en el PN es que se negaron a participar en el diálogo social impulsado por el gobierno, por lo tanto, tampoco tendría sentido participar en una coordinación en el Parlamento con el Frente Amplio, ya que sería para “complicarse”. No obstante, la fuente blanca subrayó que no es que no quieran coordinar, sino que la coordinación sobre temas puntuales “se hace en las comisiones”.

A su vez, otra fuente blanca señaló a la diaria que la propuesta de VU “no está teniendo mucho consenso”, y subrayó que para hacer acuerdos en el Parlamento basta con “hacerlos”. Agregó que no es que se esté en contra del planteo en sí, sino que “no hay efervescencia” por la propuesta.

Por su parte, el senador Robert Silva, de Unir para Crecer, en diálogo con la diaria, dijo que todavía “no se ha resuelto nada” sobre lo propuesto y que están “en una situación de expectativa”. De todas maneras, ratificó la postura que manifestó días atrás y señaló que “hay temas que están en la órbita legislativa” y se pueden abordar en las respectivas comisiones, “sin perjuicio de las coordinaciones políticas”. “Creo que el ámbito es la coordinación parlamentaria, que ya existe, y capaz que hay que reunirse más veces dentro de esa coordinación. Somos dos senadores por el PN y dos por el PC”, finalizó.