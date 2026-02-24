En La Huella de Seregni, diputados y senadores del Frente Amplio (FA) recibieron este martes a cinco ministros del Poder Ejecutivo: Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Gonzalo Civila (Desarrollo Social), Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y Gabriela Valverde (Interior), quien actualmente se encuentra ejerciendo como ministra interina. También participó la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. El propósito del encuentro fue, por un lado, hacer un balance del año pasado y, por otro, delinear algunas de las prioridades legislativas de este año, en vista de que la nueva legislatura comenzará, formalmente, el domingo 1° de marzo.

El FA definió que sus coordinadores de bancada para este año serán Carlos Varela Nestier en la Cámara de Diputados y Óscar Andrade en la Cámara de Senadores, quienes reemplazarán a Ana Olivera y Daniel Caggiani, respectivamente.

Al término de la reunión, Caggiani anunció en rueda de prensa que el oficialismo convocará a la oposición a “un diálogo multipartidario para terminar de integrar a los organismos de contralor que en Uruguay todavía no se han podido cambiar”, debido a que hasta ahora no ha sido posible alcanzar las mayorías especiales que la Constitución de la República establece para la renovación de estos cargos públicos.

En concreto, Caggiani mencionó al Tribunal de Cuentas –donde el oficialismo actualmente está en minoría–, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y la Fiscalía General de la Nación, que desde la salida de Juan Gómez es conducida por Mónica Ferrero, quien cuenta con el respaldo del Partido Nacional. “Es una iniciativa que vamos a trasladar a los partidos políticos en estas horas”, informó el senador del FA.

Por otra parte, Caggiani confirmó que el lunes 2 de marzo a las 19.30 el presidente de la República, Yamandú Orsi, hablará ante la Asamblea General, continuando de esta manera una tradición que fue revitalizada por los presidentes Lacalle. Según adelantó el legislador frenteamplista, el mandatario dará “un mensaje que sobre todo va a intentar proyectar la idea de futuro, de todo lo que se viene por delante”.

Oficialismo “analiza” el proyecto sobre despidos del MTSS

En cuanto a la agenda legislativa del oficialismo para este año, uno de los proyectos de ley en consideración del Poder Ejecutivo –específicamente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)– plantea la ratificación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo para regular el despido en el sector privado. Aunque el texto todavía no ha sido enviado por el MTSS a la Torre Ejecutiva para el visto bueno definitivo, se trata de una iniciativa que fue presentada en el período pasado por los entonces senadores del FA Óscar Andrade y José Nunes.

Ese proyecto, que nunca llegó a tratarse en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, establecía que los empleadores debían “dar aviso de la ruptura de la relación laboral con una antelación no menor a 15 días a la fecha prevista de efectivización del cese”. En ese período, el trabajador dispondría de una licencia de seis horas por semana “con el fin de buscar nuevo empleo”. Además, el proyecto marcaba que, en caso de incumplimiento, los empleadores “debían abonar una indemnización equivalente al doble de la que dispongan las leyes correspondientes en cada caso”.

Consultado al respecto, Caggiani dijo que este proyecto forma parte de “las iniciativas que se están analizando”, algunas de las cuales están “en la órbita de la bancada” y otras “en la órbita del Poder Ejecutivo”.

Este martes, Orsi fue consultado por la prensa sobre este proyecto del MTSS, que es resistido por el sector empresarial. El presidente dijo que se trata de “un tema que hay que analizar”.

Por su parte, el presidente del FA, Fernando Pereira, respaldó la iniciativa: “Yo creo que las empresas tienen que avisar”, porque “no se puede jugar con el trabajo de la gente”, afirmó este martes en rueda de prensa. El expresidente del PIT-CNT descartó que una regulación de este tipo opere como un desestímulo para las inversiones privadas. “Otra cosa es si usted inhabilita hacerlo, si prohíbe, pero que las familias sepan con tiempo que en ese hogar no va a haber un ingreso, ¿no es humano?”, preguntó.

“Hace diez años que no había tanto empleo en Uruguay”

Asimismo, Caggiani dijo que este año el gobierno impulsará “una agenda muy importante en materia de mejora de la competitividad, la inversión y de algunas reformas importantes en materia de trabajo nacional”.

En ese sentido, el equipo económico encabezado por Oddone ya ha implementado un conjunto de modificaciones (denominadas medidas de “desempapelamiento”) para disminuir los costos asociados al comercio exterior, así como también una revisión del régimen de promoción de inversiones, otorgando beneficios adicionales a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, el senador del FA destacó que este año empezarán a aplicarse los recursos aprobados en el presupuesto quinquenal para atender a la población más vulnerable. Mencionó, por ejemplo, el Bono Escolar de 2.500 pesos y “la duplicación del Bono Crianza” para “más de 30.000 familias”. Dijo que, en términos generales, “se va a implementar un plan de emergencia para las infancias”, con “más de 70 millones de dólares de incremento presupuestal para proteger a los gurises y gurisas de nuestro país”.

En materia de política internacional, Caggiani valoró la inminente aprobación en el Parlamento uruguayo del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, suscrito entre ambos bloques regionales el 17 de enero en Asunción. El senador del FA sostuvo que este tratado “le va a permitir a Uruguay tener un dinamismo exportador muy importante”.

Con relación a la seguridad pública, Caggiani dijo que próximamente el gobierno presentará su Plan Nacional de Seguridad Pública, que tendrá aparejadas “algunas iniciativas legales que también son importantes”. En ese sentido, el oficialismo tiene previsto impulsar la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, actualmente bajo la órbita del Ministerio del Interior, para lo cual ya elaboró un proyecto de ley.

Otro tema que traerá asociados varios proyectos de ley es el Diálogo Social, que, en principio, culminará el 30 de abril. “Seguramente también va a haber iniciativas en ese sentido”, afirmó Caggiani.

Con respecto al balance del primer año de gobierno, el senador del FA destacó especialmente la aprobación del presupuesto quinquenal y dio varias cifras. “La economía creció más de un 2% anual; hubo un crecimiento muy importante de las exportaciones, más del 5% del récord histórico; nunca Uruguay había producido y exportado tanto en materia de bienes como el año pasado, y también hubo un crecimiento del salario real de casi 2%”, señaló.

“Hace diez años que no había tanto empleo en Uruguay: hay más de 1.700.000 y pico de personas que hoy tienen empleo en nuestro país. También es importante plantear que hace 30 años que no había una inflación tan baja en nuestro país, menos del 3,6%”, agregó el legislador frenteamplista.