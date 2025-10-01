El martes, luego de recibir en el Palacio Estévez las cartas credenciales de varios embajadores, el presidente Yamandú Orsi llamó a “no entreverar los tantos”. El mandatario fue consultado sobre si el reciente atentado contra Mónica Ferrero podría afectar el proceso de designación de un nuevo fiscal de Corte en este período de gobierno, en vista de la condición de subrogante de Ferrero, quien quedó en ese cargo tras el retiro de Juan Gómez.

Orsi sostuvo que en este momento “el centro de la atención” es “la persona [de Ferrero] y la institución de la Fiscalía”. “No contaminemos una cosa con la otra, porque lo peor que podemos hacer es no poner el foco donde lo tenemos que poner”, subrayó.

Consultada al respecto, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi consideró que las declaraciones del presidente fueron “muy buenas”. “Yo siempre digo que, cuando Yamandú se planta en determinadas cosas, no tengo ningún problema en respaldarlo. Me pareció excelente lo que dijo, fue una lección para todos: no es momento de hablar de nombramientos a fiscales. Lo dijo de una manera muy sensata”, expresó la legisladora nacionalista en una rueda de prensa.

En cuanto a un eventual nombramiento formal de Ferrero como fiscal de Corte, algo que requiere una mayoría especial en la Cámara de Senadores, Bianchi manifestó: “Es lo que dice el presidente; no es momento de hablar de esos temas”.

El lunes, al término de una reunión entre Orsi, el ministro del Interior, Carlos Negro, y las autoridades de los principales partidos políticos, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien ya se había expresado a favor de la continuidad de la fiscal de Corte subrogante, llamó a “abroquelarse” detrás de Ferrero.

Por otra parte, Bianchi consideró que el presupuesto quinquenal debería otorgar mayores recursos a la Fiscalía General de la Nación, “más con una Fiscalía que está trabajando en forma muy seria e independiente”. En tal sentido, aseguró que Ferrero “es absolutamente independiente” del sistema político. “Ella es una mujer que está dispuesta a todo con tal de detener al narcotráfico. Por eso la atacan tanto”, añadió.