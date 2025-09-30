El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este martes en el Palacio Estévez las cartas credenciales de los embajadores de Estados Unidos, Ucrania, Mongolia y Botsuana. A la salida del evento, el presidente fue consultado en rueda de prensa sobre la reunión que tuvo este lunes con las autoridades de los partidos políticos de la oposición, luego del atentado que sufrió el domingo en su domicilio la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

Orsi dijo que en el sistema político existe “una señal clara de solidaridad y apoyo” hacia Ferrero. “Acá lo importante es que tengamos claro que, cuando está en juego la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, las instituciones necesitan solidez. Ahí tenemos que estar todos, y eso fue una señal clarísima en la interna de la reunión”, expresó.

Sobre el rápido tratamiento del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para modificar la ley contra el lavado de activos, que el Frente Amplio pretende aprobar este miércoles en el Senado, Orsi puntualizó que este “fue uno de los tantos temas” que se trataron en la reunión de este lunes. “Se hablaron de otras cosas también”, comentó, como, por ejemplo, “la necesidad y la constatación del trabajo de inteligencia, que siempre tenés que hacer”. “Acá lo que se hace normalmente es mucho trabajo de inteligencia, y eso implica también tecnología, y ponernos a tiro con la tecnología para trabajar en esos temas”, resaltó.

Por otra parte, consultado sobre si el reciente ataque a Ferrero podría afectar el proceso de designación de un nuevo fiscal de Corte en este período de gobierno -dado que Ferrero está en condición de subrogante-, Orsi manifestó: “No hay que entreverar los tantos. Hoy el tema central es este, [es el tema] que puso en el centro de la atención a la persona [de Ferrero] y a la institución de la Fiscalía; entonces, tranquilos, no entreveremos los tantos, no contaminemos una cosa con la otra, porque lo peor que podemos hacer es que no pongamos el foco donde lo tenemos que poner”.

En tal sentido, al término de la reunión con Orsi, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien ya se ha expresado a favor de la continuidad de la fiscal de Corte subrogante, llamó a “abroquelarse” detrás de Ferrero. “Si el sistema reacciona sacando a Mónica Ferrero, el narco gana. El mensaje es ‘cómprate una granada de mano y cambian al fiscal de Corte’”, afirmó Ojeda.

Orsi recalcó que se trata de dos temas distintos. “Después daremos esa otra discusión, si hay que darla y de la forma que sea”, porque “tampoco hay que rehuirle a las discusiones”, expresó. “Yo he escuchado por ahí si esto favorece o no favorece... Por favor, acá estamos hablando de una persona que hace años que viene trabajando esos temas, y de una institución, que es Fiscalía, que necesita fortalecerse. Hacia ahí vamos”, agregó.