Dos días después del atentado perpetrado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, el coordinador de la bancada del Frente Amplio (FA) en la Cámara de Senadores, Daniel Caggiani, anunció que el oficialismo aprobará este miércoles en la cámara alta el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574).

“No hay más tiempo que esperar”, afirmó Caggiani en X. Informó además que la decisión del oficialismo ya fue transmitida a los coordinadores de bancada del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC).

El rápido tratamiento de este proyecto fue solicitado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien este lunes recibió a las autoridades de los partidos políticos de la oposición y dio una conferencia de prensa para referirse al ataque contra Ferrero. El presidente sostuvo que la lucha contra el lavado de activos es una “pata fundamental” en el combate al narcotráfico.

No obstante, al término de la reunión con Orsi, tanto Álvaro Delgado como Andrés Ojeda coincidieron en que la aprobación de este proyecto no supondría una solución definitiva. El presidente del PN dijo que no es la medida que “soluciona este tema” y afirmó que el foco debería colocarse en atender la “seguridad pública”. El secretario general del PC, en tanto, sostuvo que, si bien la modificación de la normativa vigente “es importante”, “no es la clave de la solución”.

El proyecto, que entre otras cosas reduce el tope de las transacciones en efectivo, fue enviado al Parlamento a principios de junio por el Poder Ejecutivo. Actualmente está a estudio de la Comisión de Hacienda del Senado, en la que ha sido cuestionado, por ejemplo, por la Asociación de Escribanos. El FA tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto en la cámara alta; sin embargo, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados.