Por unanimidad, con 14 votos en 14 miembros, la comisión especial del Senado que trata el acuerdo Mercosur-Unión Europea lo aprobó este lunes. La votación se dio luego de la comparecencia de una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezada por su titular, Gabriel Oddone, y de Cancillería, con el ministro Mario Lubetkin a la cabeza.

Luego, Oddone señaló en una conferencia de prensa que fue una muy buena instancia, porque “quedó muy claro que el Estado uruguayo tiene la información, el conocimiento y los equipos técnicos para poder navegar este enorme e interesante desafío para Uruguay”. Subrayó que lo expuesto por todos los jerarcas en la comisión dejó “muy claras” las respuestas a todas las preguntas que hubo, y sobre todo “reafirmó la importancia de que este acuerdo pueda ser ratificado y aprobado parlamentariamente lo antes posible, por los niveles de acuerdo que en el país existen al respecto, en términos de abrir la economía y de seguir integrándonos al mundo, en un contexto tan complejo como este”.

Consultado por la prensa sobre si ya empezaron a analizar cuáles serían las medidas para mitigar el impacto en los sectores que se verán perjudicados con el acuerdo, Oddone dijo que hay equipos de trabajo en Cancillería y en el MEF que desde hace “muchos años” están estudiando “todos los efectos, de manera permanente”, por lo tanto, ese trabajo “no es que se empiece ahora, sino que ya están “trabajando en ello”.

“De todas maneras, yo sigo concentrándome en los efectos positivos. El arte de esto es que el efecto neto de este acuerdo, por todo lo que conocemos y todas las estimaciones que hay hechas, es positivo para este país. Lo que sí es cierto es que hay algunos sectores que tienen que ser atendidos, para gestionar esencialmente su transición, y en eso hay amplio conocimiento y amplios estudios. Seguimos trabajando, y créannos que el acuerdo va a ser, cuando lo miremos en 15 años, un antes y un después para Uruguay, si esto prospera de parte de los otros socios que tienen que aprobarlo”. subrayó.

Por su parte, Juan Labraga, director de Asesoría Política Comercial del MEF, fue consultado por el sector lácteo, que ha manifestado su preocupación por el acuerdo. Dijo que “claramente es un sector desafiado, porque va a tener mayor competencia en Brasil”, pero el “tamaño de la competencia no es tan relevante para causar un efecto significativo”, y eso es lo que intentaron mostrar en la comparecencia. “Por tanto, hay tiempo para prepararse. Pero es verdad que hay mayor competencia y particularmente en el sector de la quesería hay toda una agenda interna que hay que trabajar”, finalizó.