Este martes, en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi junto con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, presentaron cuatro medidas para mejorar la competitividad y hablaron sobre el proyecto de ley de competitividad e innovación que el gobierno planea enviar al Parlamento antes del 31 de mayo. “Uruguay es reconocido como un país de certeza jurídica, con reglas claras y estabilidad macroeconómica. Pero hay otra cara de esta realidad, fundamentalmente cuando hablamos de clima de negocios, comercio exterior y posibilidad de inversión”, afirmó Orsi en primer lugar en la conferencia de prensa.

El mandatario dijo que “hay que admitir que a veces aparecemos como un país que es un poco lento para tomar algunas decisiones” y que, en varios aspectos, “para los negocios, para el comercio exterior, se transforma en un país caro o, exagerando, a veces se considera que algunas partes del Estado están para dificultar las cosas, más que para facilitarlas”.

“Estoy hablando de algunos excesos burocráticos que tenemos que admitir. Somos conscientes de que debemos apuntar hacia un país que ofrezca más agilidad en estas áreas, que debe presentar menos costos y que los controles tienen que ser mejores”, agregó el presidente. Orsi aclaró que en épocas en las que “se habla de desregulación”, lo que plantean no es eso, sino “que seamos mejores controlando y que las regulaciones sean más efectivas”.

Por su parte, Oddone recordó que durante la campaña electoral de 2024, cuando todavía estaban “en conversaciones privadas”, esto fue algo que trabajaron “largamente” con Orsi y su equipo, “como un tema relevante”. “El diagnóstico, que es el que sigue vigente hoy, es que efectivamente Uruguay tiene que mejorar su capacidad de competencia y que por los distintos acontecimientos que han tenido lugar en los últimos 20 años esa mejora de la competitividad no puede venir por aspectos de naturaleza macroeconómica. O sea, la política macroeconómica ha hecho casi todo lo que tiene que hacer para mejorar la competitividad, que es asegurar la previsibilidad, la estabilidad y las reglas de juego. El enfoque que tenemos en este gobierno es de reformas microeconómicas”, subrayó. Oddone recordó que algunas acciones en ese sentido ya fueron aprobadas en el presupuesto quinquenal y están vigentes desde el 1° de enero. Puso como ejemplo que se redujo la tasa del LATU a las exportaciones, del 2,5 al 2 por mil, “continuando con algo que la administración anterior [de Luis Lacalle Pou] había empezado, cuando lo redujo de 3 por mil a 2,5”. Además, se eliminó la tasa de la Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) a las importaciones, lo que tiene un “impacto fiscal de casi ocho millones de dólares”, así como también los anticipos del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) “para diversas actividades”.

Las cuatro medidas

Más adelante, Oddone anunció cuatro medidas para mejorar la competitividad que no requieren un proyecto de ley. La primera es la eliminación de la intervención previa de la DGI en el comercio exterior para las importaciones. El jerarca explicó que para los impuestos domésticos hoy la DGI basa sus controles “en la autodeclaración”; sin embargo, en el comercio exterior, por diversas razones, hay una intervención de la DGI antes de la importación. “Esto supone una sustitución de los trámites que realizan los contribuyentes por una mejor coordinación entre la DGI y Aduana. Vamos a eliminar la necesidad de comparecer ante la DGI para realizar trámites, simplemente por una mejor coordinación entre las dos oficinas”, señaló. El ministro dijo que esta medida comprende “15% de las operaciones de comercio exterior, que son aproximadamente unas 25.000 operaciones al año”.

La segunda medida, continuó Oddone, es “la eliminación del soporte papel para las operaciones del comercio exterior”, por lo tanto, para tramitar y archivar operaciones, la Dirección Nacional de Aduanas “solo exigirá soporte electrónico”. “Hoy se requiere almacenar la documentación por cinco años. Eso no va a tener más lugar a partir de todas las operaciones de ahora en adelante”, aclaró.

La tercera medida tiene relación con la “facilidad de pago del comercio exterior”. Oddone explicó que los tributos asociados al comercio exterior hoy se pagan antes de la liberación de la mercadería, y ahora van a permitir que ese pago se pueda hacer “durante los 30 días en los que ya se accedió a la mercadería”. Por lo tanto, “es una reducción del costo financiero, lo que permite que el importador pueda retirar la mercadería y trabajar con esa mercadería, teniendo 30 días para poder pagar lo que corresponde”.

La última medida está relacionada con la reducción de costos aduaneros: la eliminación del precinto electrónico para tránsitos, como “en todos los tránsitos ferroviarios”, y también del precinto electrónico “para todas las cadenas que estén certificadas por operadores económicos calificados”.

“El agua bajó y estamos todos en ropa interior”

Oddone informó que en la tarde de este martes empezaron a trabajar con el equipo del MEF “de manera directa con las cámaras empresariales y los ámbitos profesionales para la ley de competitividad e innovación que el gobierno tiene como propósito presentar el 31 de mayo -a más tardar- al Parlamento”.

“Para eso, hoy de tarde [por este martes] convocamos al PIT-CNT y a las cámaras empresariales, por un lado, y, por otro lado, a diversos centros académicos y profesionales que trabajan en Uruguay, para explicarles cuáles son los pilares sobre los que estamos trabajando, y pedirles que nos acerquen propuestas, sugerencias y recomendaciones sobre qué aspectos entienden que son medulares para que estén comprendidos en la ley de competitividad e innovación. No necesariamente porque vamos a incluir todos ellos, pero para nosotros es muy importante conocer su opinión”, señaló Oddone.

El jerarca dijo que los capítulos que van a formar parte del proyecto de ley que empezaron a discutir son el “comercio exterior, la regulación de la competencia, la innovación y la agilización de trámites”.

Por último, el titular del MEF sostuvo que la razón por la que este tema “hoy es más relevante que hace 20 años” es que “estos fenómenos, con inflaciones de 8%, 10% y 20% estaban desapercibidos”. “El tema es que hoy, con una inflación por debajo del 4%, el agua bajó y estamos todos en ropa interior. Tenemos que hacer cosas que no hicimos en muchos años, porque hoy la realidad es distinta. Porque el país ha sido exitoso en consolidar una tasa de inflación baja”, finalizó.