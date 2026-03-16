Este martes, el Ministerio de Economía y Finanzas realizará una conferencia de prensa para presentar las claves de un proyecto de ley sobre competitividad e innovación que planea remitir al Parlamento en mayo. Así lo anunció este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en una actividad organizada por Uruguay XXI y la consultora PwC.

Oddone argumentó que “la principal restricción” para muchas empresas que invierten en Uruguay es “la velocidad de los trámites, y la velocidad y la agilidad de la coordinación”. “Bueno, esto es una obsesión para este gobierno, una obsesión”, enfatizó.

El proyecto de ley sobre competitividad e innovación que se presentará este martes y se remitirá al Parlamento en mayo, apunta a la “facilitación de comercio” y a la “facilitación de la actividad empresarial en Uruguay”, señaló Oddone. Buscará promover “un desarrollo potente de ventanillas únicas” y la “simplificación de un conjunto de trabas burocráticas” que muchas veces se constituyen como “una barrera a la entrada para la inversión”. “Y esa es la razón por la cual este gobierno ha puesto foco en esto”, afirmó el ministro.

Oddone advirtió que el proyecto de ley “va a ser complejo, va a ser amplio” y “va a tocar varios intereses, y por lo tanto va a ser origen de polémica”. “Yo espero que el Parlamento acompañe si es que efectivamente todos tenemos un compromiso de abrir la economía y de construir un país más competitivo en clave de inversiones”, apuntó.

El ministro remarcó que el gobierno está “en la etapa de las reformas microeconómicas” porque “la macroeconomía de Uruguay está bajo control, está estable”. “Hay cosas que seguirá haciendo, pero no es el capítulo macroeconómico el que va a mejorar la competitividad, no es el tipo de cambio”, consideró, y agregó que para mejorar la competitividad “es indispensable que trabajemos en reformas micro”.