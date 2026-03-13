Jorge Andrés Rodríguez y Álvaro García, el 12 de marzo, en la sucursal 19 de Junio del BROU.

Con el lema “Cultivando oportunidades para el mundo”, la Asociación Rural de Soriano y el Banco República (BROU) presentaron la 29ª edición de la Expoactiva, que se desarrollará desde el miércoles 18 hasta el sábado 21 de marzo en el kilómetro 255 de la ruta 2, en Soriano.

Por cuarto año consecutivo, el lanzamiento tuvo lugar en el edificio 19 de Junio y contó con la participación y exposición del presidente del BROU, Álvaro García, el intendente interino de Soriano, Fernando Carrasquera, y el presidente de la Asociación Rural de Soriano, Jorge Andrés Rodríguez.

En diálogo con la diaria, el presidente del banco señaló que el BROU “siempre ha acompañado” este evento y que el vínculo con el sector agropecuario “ha sido permanente”. “Es el banco líder en materia de crédito agropecuario en el país”, destacó.

Según García, el banco está “al servicio de cubrir las necesidades” del sector. “El compromiso estuvo, está y seguirá estando”, subrayó, y agregó que, en los últimos años, el país se ha puesto “a tiro con temas de innovación”, que son “absolutamente necesarios para que estemos primeros en el mundo”.

“La producción de alimentos de Uruguay para el mundo es una de nuestras actividades fundamentales en materia económica, social y de futuro, por lo tanto, hay que producir de manera cada vez más eficiente”, enfatizó.

En tanto, Carrasquera valoró el evento como una instancia “súper importante” para el país y también para el departamento, en la que “se refleja el agro, la tecnología y la producción”.

En el marco de los 130 años del BROU, Rodríguez –también fundador de la Expoactiva– felicitó al banco y agradeció por “acompañar históricamente” a la exposición, desde su primera edición en 1992, cuando la Asociación Rural de Soriano cumplió 100 años. “Para los que estamos vinculados al agro, el Banco República ha sido siempre un socio fundamental del desarrollo del interior y de la actividad productiva”, observó.

Tiempos de incertidumbre

Debido a la sequía y la falta de lluvias, Carrasquera dijo que “posiblemente” este año “no sea el más lindo para mostrar Soriano, pero ahí está el productor luchando y con ganas de producir siempre lo más que se pueda con la máxima tecnología”.

Consultado al respecto por la diaria, el presidente del BROU dijo que Uruguay ha generado herramientas para mitigar la situación y se refirió puntualmente a las “herramientas financieras”: “El banco siempre está presente en las emergencias”, resaltó.

Según Rodríguez, la sequía “vuelve a poner a prueba” al sistema productivo, y, a nivel internacional, se viven “cambios importantes en los mercados y en la geopolítica que hacen cambiar las previsiones de cultivo y de costo muy rápidamente”, lo que genera “mucha incertidumbre”.

Los productores “no sabemos qué plantar y con qué insumos vamos a contar, con qué precios vamos a presupuestar”, manifestó, y reafirmó el valor de la exposición como espacio para “redoblar el esfuerzo” y reencontrarse con prestadores de servicios financieros, “con los públicos y con las empresas” que venden la maquinaria, prestan insumos, y, muchas veces, financian parte del negocio.

Desde la asociación, “venimos a reafirmar una convicción que tenemos, que, aún en estos momentos desafiantes, el agro uruguayo sigue mirando hacia adelante”, remarcó.

“A pesar de las dificultades del clima y de las incertidumbres del escenario internacional, el agro uruguayo sigue demostrando una enorme capacidad de adaptación, de innovación y de trabajo. La Expoactiva es una expresión de esa capacidad. Es el lugar para encontrarnos, aprender y proyectar el futuro. Aún en tiempos desafiantes seguimos cultivando oportunidades para el mundo”, cerró.

Una edición “más grande y más completa”

Según Rodríguez, la 29ª edición será “más grande y más completa” que la de otros años. La muestra contará con una participación empresarial “muy amplia”, que representa “a toda la cadena agroproductiva” y en la que habrá “muchas delegaciones internacionales”, no solo de la región, sino también de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y “hay muchos interesados de la comunidad económica europea”, explicó.

Este año, unos de los atractivos del evento serán “las demostraciones activas de tecnología”. En este sentido, se incorporan espacios dedicados a “las tecnologías, que están transformando la producción”. Además, tendrá lugar una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a la agronomía, otra acerca del posicionamiento de Uruguay como país agroexportador, demostración de carcasas ovinas, concurso de novillos, muestras de esquila y actividades con caballos.

Para el presidente de la asociación, uno de los momentos más importantes de la Expoactiva es la inauguración de la cosecha de verano. Se trata de “un acto simbólico” que refleja la actividad de todo el año.

“El mayor encuentro del agro uruguayo”

Rodríguez, como fundador de la Expoactiva, señaló que, en un principio, “la idea era crear un espacio donde mostrar las tecnologías y la maquinaria trabajando directamente en el campo”. Fue así que “los socios de la rural” organizaron un evento para “probar distintas máquinas”. Desde entonces, el evento creció hasta transformarse en “el mayor encuentro del agro uruguayo”.

La Expoactiva es zona franca temporal, una habilitación que se consiguió hace años “para poder probar las tecnologías”. El hecho de que esté organizada por una gremial sin fines de lucro la hace “prácticamente única en el mundo”, expresó.

En la exposición se pueden encontrar “tecnologías que generan conocimiento”: institutos de investigación, productores que aplican ese conocimiento en el campo, empresas que desarrollan la tecnología, técnicos, asesores, proveedores de servicios e instituciones públicas y privadas.

“Siempre hemos hablado de la integración de rubros: no nos gusta ver a la ganadería de un lado y a la agricultura del otro, nos gusta verlas integradas. Vaya si hoy la agricultura moderna que hacemos en Uruguay necesita apoyarse en la ganadería, no solo por el momento de auge de precios que tiene, sino como sostenibilidad del sistema, desde el punto de vista ambiental y económico. Para eso la diversificación es fundamental”, puntualizó.

“Vivimos en una región que produce mucho más de lo que consume”, señaló Rodríguez, y llamó, en línea con el lema de la edición, a “cultivar” las oportunidades “con conocimiento, tecnología, innovación y entendiendo dónde van los mercados del mundo y qué es lo que quieren”.

“Necesitamos un agro cada vez más competitivo, más eficiente, más conectado con el conocimiento”, finalizó.