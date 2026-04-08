El Banco de Previsión Social (BPS) concretó 6.723 jubilaciones más que en 2024, aunque constató un déficit de 227 millones de dólares Así lo recoge un informe que abarca los resultados del primer año de gestión bajo la actual administración, que el ente puso a disposición en su sitio web.

Desde el BPS aclararon que las pérdidas se reducen a 177 millones al tomar en cuenta los fideicomisos y las utilidades de República AFAP de las que es propietaria el BPS. Constataron, además, que se recibieron 497 millones en concepto de asistencia financiera, cifra superior a los 287 millones observados en 2024. Según explicaron, el número se condice con un aumento en sus prestaciones, así como al pago de beneficios que corresponden presupuestalmente al Ministerio de Desarrollo Social, pero para las que “el BPS aseguró las prestaciones sensibles”.

La publicación atribuye el déficit a un incremento de los beneficios y prestaciones y a “mejoras en la gestión” que llevaron al incremento en las jubilaciones, así como a una reducción “drástica” en los atrasos por gestión, que significó un descenso de 77% en la cantidad de trámites (de 58.103 en mayo de 2025 a 13.164 en febrero de 2026). Además, el BPS observó una disminución del 89% en aquellos trámites que insumían entre seis meses y un año de trabajo, y de 37% en aquellos que excedían el año de antigüedad.

De acuerdo con el BPS, las medidas adoptadas por el organismo demuestran “un gran avance en lograr el objetivo de atender más rápido y en forma más empática”. Destacó que gracias a los cambios se logró que, hacia febrero de este año, el 56% de las evaluaciones médicas por incapacidad puedan resolverse en menos de un mes.

Asimismo, indicó que una mejora tecnológica desarrollada por los mismos funcionarios permitió bajar los tiempos de atención de 50 a 15 minutos para trámites de reconocimiento de años trabajados y jubilaciones comunes. Según los datos proporcionados por el informe, hacia febrero se concretaron 2.656 reconocimientos y 1.450 jubilaciones bajo el nuevo sistema, que ya ha sido implementado en todo el país.

También señaló que se implementaron servicios de asesoramiento telefónico, así como de atención de reclamos a distancia: hacia febrero se habían concretado 7.256 y 922, respectivamente.

BPS destaca la restitución y efectivización de derechos “que no se estaban cumpliendo”

Por otra parte, el informe enumera una serie de “acciones que expanden derechos y apoyos para diversos colectivos”. Entre los beneficios destinados a jubilados y pensionistas destaca la restitución del servicio de transporte gratuito que facilita su acceso al Hospital de Ojos José Martí, restituido por el directorio del BPS tras su suspensión en el gobierno de Luis Lacalle Pou: según el informe, a la fecha se concretaron 933.000 consultas, 220.000 pesquisas y 120.000 cirugías oftalmológicas.

Por otra parte, menciona el aumento permanente a las pasividades mínimas que el gobierno anunció en julio del año pasado, que benefició a 115.158 personas; y el incremento de 45% en la asignación de bonos para niños y niñas de escuelas públicas de contextos vulnerables respecto del año pasado, que será universalizado en 2029. En esta línea, desde el BPS destacaron que “gracias al trabajo interinstitucional, 2.246 niños, niñas y jóvenes retornaron al sistema educativo y ninguno corre riesgo de suspensión de su Asignación Familiar por inasistencia”.

El informe resaltó la efectivización de leyes “que no se estaban cumpliendo” y que se encontraban “vigentes desde el período anterior”: en primer lugar, la Ley 20.365, que dispone el pago de asignaciones por embarazos y nacimientos múltiples, a los que accedieron 7.461 personas; en segundo lugar, la Ley 20.212 –Rendición de Cuentas de 2023–, mediante la cual “62 pacientes acceden a un apoyo nutricional a través de la canasta de alimentos aproteicos del Credenacer [Centro de Referencia Nacional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras]”.