Ariel Ferrari durante la conferencia de prensa, el 22 de agosto, en la sede de Banco de Previsión Social.

Este viernes el Banco de Previsión Social (BPS) comunicó que volverá a estar disponible el servicio de transporte gratuito para jubilados y pensionistas que deban trasladarse al Hospital de Ojos José Martí, para realizarse intervenciones oftalmológicas en el marco del proyecto Operación Milagro, desde localidades ubicadas a más de 250 kilómetros de Montevideo.

A su vez, también se puso a disposición el servicio de transporte para que la brigada médica cubana haga pesquisas oftalmológicas en asociaciones de jubilados de todo el país. El beneficio se implementa en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. El convenio con el MTOP para los traslados está vigente desde 2008, y el acuerdo para las pesquisas rige desde 2009, aunque la aplicación de ambos no se implementa desde 2020.

Al retomar el beneficio, se amplió. Ahora podrán inscribirse para participar de las pesquisas no sólo los jubilados y pensionistas afiliados a prestadores privados de salud, como venía ocurriendo en los últimos años de aplicación del convenio, sino también los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Según detalló el BPS, pueden acceder al beneficio aquellos jubilados y pensionistas del BPS con ingresos menores a 65.760 pesos. A través de está alianza, desde 2007 a julio de 2025 se efectuaron 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas.