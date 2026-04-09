Este jueves, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dialogó con Panorama informativo, de la diaria Radio. Entre otros temas, el jerarca respondió a las críticas del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y dijo que en la presentación de la estrategia nacional para la situación de calle “no ha habido ningún intento de plantear lo que hacemos como algo refundacional”. También subrayó que la estrategia “no tiene precedentes y no se hizo antes de esta manera”, pero eso no es “un espíritu refundacional”, sino que representa la obligación del gobierno por “innovar y generar políticas diferentes” ante un problema “enorme”.

Por otro lado, ante críticas de correligionarios durante las últimas semanas y sobre la posibilidad de poner su cargo a disposición, Civila dijo que habla con el presidente Yamandú Orsi a diario, y que el máximo mandatario ha reafirmado “constantemente su apoyo”: “Sabe que cuenta conmigo para las decisiones que él tenga que tomar, porque soy parte de un equipo de gobierno”, apuntó.

La estrategia para afrontar el sinhogarismo

Este martes, el gobierno presentó la estrategia nacional para las personas en situación de calle. Civila dijo que es un hecho “importante para el país” dado que “asume la dimensión del tema”, y subrayó que el proceso hasta materializarlo incluyó una amplia consulta de actores involucrados con el fenómeno.

Consultado por los cambios, apuntó que a día de hoy existen “16 departamentos del país con atención 24 horas”, mientras que al asumir eran solamente cinco. Por otro lado, agentes comunitarios trabajan junto a técnicos sociales en los barrios para la “vinculación de personas en situación de calle al sistema”, y “casi el 90%” de la respuesta es 24 horas frente a un 13% exclusivamente nocturna. Finalmente, reparó en que la cartera creció en 3.000 plazas –hacia más de 8.000– y funcionan “formas flexibles” de acceso al sistema, mientras que, en el pasado, “la gestión de los cupos se cortaba a las 0.00” fuera del invierno.

Uno de los cambios que consideró entre los más importantes para la salida del invierno es “reconvertir plazas de contingencia en plazas de vivienda con acompañamiento”, aunque aseguró que han aumentado los programas de ese tipo, así como las respuestas de rehabilitación por consumo de drogas, con “600 personas en comunidades terapéuticas”. “Hay muchas cosas que ven en la estrategia que ya se están ejecutando. Va a haber, obviamente, cambios sustantivos por magnitud, por incremento de algunas de estas respuestas, y también por respuestas novedosas”, condensó.

“Para que los cambios se noten hay un desafío fundamental este año en la etapa de respuesta a la emergencia más fuerte, más cruda. Tenemos ya la decisión tomada de volver a utilizar el mecanismo de la alerta roja”, recordó, de cara al invierno. Bajo la coordinación del Sistema Nacional de Emergencias, indicó que contarán con la herramienta de la “evacuación obligatoria” y procurarán que la respuesta al llegar a los centros de evacuados o dispositivos del Mides tenga “capacidades adecuadas”.

Otro eje de trabajo es lo que ocurre en “la salida después de la alerta”. El gobierno mantuvo la cantidad de plazas que implementó con el Plan Invierno anterior y, una vez finalizado, “la mayor parte de los días se ocupan”. En ese sentido, tienen previsto otro “escalón” con 1.000 plazas más por el Plan Invierno que se suman a las 8.500 existentes y “la alerta roja agregará también otras capacidades”: “La decisión que tomamos, que esto está previsto en la estrategia, es que a la salida de la alerta no vamos a mantener todas esas plazas en ese formato, sino que vamos a convertir una parte importante de esas plazas en respuesta de vivienda con acompañamiento”, aclaró.

También trabajan en abrir otras puertas para trasladar a las personas en situación de calle a través de la Ley de Faltas, ya que suele haber “resistencia” por parte de los vecinos. “Requiere un dispositivo especializado, no es algo que se pueda hacer simplemente diciendo que se traslade a las personas a otros centros del Mides”, indicó. Además, como los traslados no dependen de la voluntad de la persona, “no tienen mucha propensión a quedarse en el sistema” y prevén estrategias para lograr la permanencia.

El fallecimiento de una persona sin hogar “no se dio en la vía pública”

El ministro también se refirió al fallecimiento de una persona que estaba en situación de calle. Señaló que ocurrió por un infarto, pero indicó que “no se dio en la vía pública” y estuvo precedido por “una hora y media de intervención médica a partir de un llamado que realizó el Mides al SAME” tras recibir un reporte el martes al mediodía y desplegar a sus funcionarios, quienes constataron las malas condiciones de salud del individuo.

“Las personas en situación de calle están expuestas a distintos riesgos y, además, en general, tienen problemas preexistentes de salud fuertes. Fallecimientos de personas que han pasado por la trayectoria de calle o vienen viviendo en situación de calle se dan en distintos momentos del año”, acotó.