Luego de una semana en la que la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en torno a las personas en situación de calle acaparó buena parte de la agenda, el gobierno presentó este martes la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle. “Los sucesivos gobiernos han ido aumentando la cantidad de respuestas para resolver mejor este problema”; sin embargo, “somos conscientes de que no lo hemos podido resolver de raíz”, afirmó el presidente Yamandú Orsi durante la presentación.

El senador suplente del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini (Nuevo Espacio), uno de los primeros dirigentes del oficialismo en expresar reparos al abordaje de la problemática, celebró este martes los anuncios del gobierno. “En buena hora. 42 medidas para una asistencia integral para la gente que está en situación de calle. Felicitaciones a todo el gobierno de Orsi. Mi gobierno. Esto es prioridad uno. Se destrancó el dominó”, escribió en X.

Por su parte, el senador del FA Gustavo González (Partido Socialista) sostuvo en una rueda de prensa que “toda esta semana de debate sirvió para colocar en la agenda un verdadero plan, sin politiquería barata, sin comprometer que en 24 horas esto se resuelva”.

González dijo que la estrategia presentada este martes tiene una “conceptualización extraordinaria del problema”, ya que es “un plan global que habla del problema en sí y no de la emergencia”. En particular, valoró la intención del gobierno de sustituir el Plan Invierno por una planificación anual.

La diputada frenteamplista Julieta Sierra (MPP), quien la semana pasada opinó que la gente en situación de calle “es el punto más débil que tiene el gobierno en este momento”, manifestó este martes “toda la confianza” en la estrategia. “Por supuesto que falta, lo he dejado claro estos últimos días, pero es la primera vez que se presenta un plan completo que contempla las diferentes causas que llevan a miles de personas (¡más de las que creíamos!) a esta situación de vulnerabilidad extrema”, expresó en X.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien había dicho que lo que se había hecho hasta ahora no estaba “funcionando”, afirmó en una rueda de prensa que la presentación del Poder Ejecutivo, en la que participó el titular del Mides, Gonzalo Civila, “fue excelente, en el sentido de mostrar definitivamente una estrategia integral para abordar una problemática que también ha venido profundizándose”.

Bergara dijo que “una clave” para abordar el asunto es “entender bien las peculiaridades de cada caso” y las “diversas razones por las cuales la gente culmina en situación de calle”. Sostuvo que la estrategia “da una clara ilusión” de que todos los organismos del Estado, incluidos los gobiernos departamentales, trabajarán para “procurar mitigar el problema, dando rutas de salida para todas aquellas personas que tristemente culminaron en calle”.

Lema: “El gobierno no toma dimensión todavía del problema”

Desde la oposición, el senador del Partido Nacional (PN) y extitular del Mides Martín Lema dijo que la estrategia presentada este martes contiene “mucha literatura voluntarista y poca acción”. En una rueda de prensa consideró que en este momento el gobierno tenía que “ser más claro y entrar al área chica”, y no recurrir a “algunas denominaciones generalistas que no terminamos de entender a qué se refieren”.

“Yo creo que el gobierno no toma dimensión todavía del problema y sigue sin hacer tres pases seguidos”, señaló Lema. El senador del PN también consideró que la estrategia, que prevé dos ámbitos de conducción, establece “demasiada burocracia para un tema que requiere velocidad, celeridad y una capacidad de respuesta rápida”. Señaló que actualmente hay “episodios que están afectando la convivencia”, por los que “la gente se siente desprotegida e insegura”.

A instancias de la oposición, Civila concurrirá el próximo martes a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para explicar la estrategia y las metas de la cartera para abordar la situación.