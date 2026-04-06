Este lunes, la sesión del directorio del Partido Nacional (PN) tuvo entre sus primeros asuntos del orden del día la presentación de un informe sobre la situación de Ancap, a cargo del director en representación de la oposición, el exsenador colorado Germán Coutinho. Luego de la sesión, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, destacó en conferencia de prensa como “un hecho histórico” haber recibido a Coutinho, por su pertenencia al Partido Colorado.

“Son esas cosas que generan un mensaje político, pero además demuestra el interés del Partido Nacional por estar vinculado e informado sobre todos los aspectos que tienen que ver con las decisiones de Ancap en el tema del pórtland, que sigue perdiendo más de 30 millones de dólares por año, y en el tema combustibles, con las perspectivas de incertidumbre hacia el futuro”, subrayó.

Además, en el orden del día también estuvo el Plan Nacional de Seguridad Pública presentado en los últimos días por el titular del Ministerio del Interior (IM), Carlos Negro. Delgado sostuvo que “en realidad, en términos estrictos, no es un plan”, porque “los planes tienen una planificación estratégica, un tiempo de ejecución, objetivos que son medibles y recursos asignados”.

“Acá hay un conjunto de ideas, muchas de las cuales ya se venían anunciando, y muchísimas son del gobierno anterior, que en realidad se compilaron en un documento con 340 páginas y que tiene una gran parte de inteligencia artificial en su relato. Pero muchas de ellas todavía están en una especie de expectativa, vinculado a que todo este año se perdió sin haber concretado muchas de las cosas que son aspiracionales en el plan”, sostuvo.

Delgado subrayó que el PN presentó muchas propuestas sobre seguridad, y señaló que “algunas se recogen” en el plan, pero están en “proyectos de ley hace más de un año en el Parlamento y no se trataron”. A su vez, dijo que muchas de las acciones que están en el documento del MI “tienen que ver con acciones legislativas, y todavía, pasado un año y pico de gobierno, no hay ningún tipo de proyecto de ley del gobierno en el Parlamento”.

“Ojalá que esto tenga resultado. Nosotros estamos para hacer de la seguridad el tema más importante de la preocupación política, porque es el tema más importante de la preocupación ciudadana. Y en eso el Partido Nacional hizo lo que tenía que hacer: presentó proyectos de ley, iniciativas, pero en la mayoría no tuvimos devolución y fueron desestimadas. Vamos a insistir, porque creemos que son buenas, que van en el sentido mucho más firme en materia de seguridad y más garantistas de la seguridad de la gente”, finalizó.

Además, Delgado dijo que este lunes les llegó una notificación que establece que “se pueden hacer devoluciones” sobre el plan de seguridad, por lo tanto, “es una cosa abierta”. Esto último, sostuvo, les preocupa “mucho más” porque “va a demorar más tiempo en aplicarse”.

Por último, Delgado subrayó que hay algunas cosas que para ellos son claves, como “promesas electorales incumplidas en materia de seguridad pública”, ya que el presidente Yamandú Orsi en la campaña de 2024 habló “de 2.000 funcionarios policiales más”. “Ahora, en estas iniciativas habla de llenado de vacantes, con un agregado que nos preocupa mucho más, que se va a hacer a expensas de cubrir el interior para fortalecer la zona metropolitana, lo que nos parece absolutamente injusto”, finalizó.