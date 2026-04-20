El sábado, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT aprobó, sin votos en contra, una resolución en la que se refleja un acuerdo parcial en torno al Diálogo Social, convocado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de seguridad social. La última reunión de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social será este lunes a las 14.00; posteriormente el gobierno elaborará el documento final, que se presentará a fines de abril.

Luego de Semana de Turismo, la Comisión Ejecutiva abordó las posibles modificaciones a la edad jubilatoria y al pilar de ahorro individual –esto es, las AFAP–, dos aspectos centrales en los que se ha reconocido que existe un menor nivel de consenso.

Está previsto que, una vez finalizado el espacio de intercambio, el Poder Ejecutivo impulse en los próximos meses un conjunto de cambios al sistema de seguridad social, ya sea mediante decretos o proyectos de ley.

De cara a esta instancia, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo a la diaria que la central sindical se movilizará para lograr “la concreción de estos avances” y que en las iniciativas que presente el gobierno “efectivamente se reflejen de la mejor manera los contenidos que están planteados como avances específicos” en el Diálogo Social.

Con respecto a la resolución que aprobó este fin de semana la Mesa Representativa Nacional Ampliada, Abdala dijo que el PIT-CNT “mantiene sus banderas históricas de una seguridad social universal, solidaria y sin fines de lucro”. En ese sentido, señaló que la convocatoria al Diálogo Social en este período no puede explicarse sin el plebiscito sobre la seguridad social, que tuvo lugar en octubre de 2024.

“Hicimos un compromiso de honor de seguir luchando por los mismos postulados que levantamos, para convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental”, expresó el presidente del PIT-CNT. En ese sentido, la central sindical sigue reivindicando los tres puntos que se sometieron a la consulta popular: la eliminación de las AFAP, la jubilación a los 60 años y la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional.

Sin dar mayores detalles, Abdala afirmó que al término del Diálogo Social “efectivamente se dieron avances en distintas cuestiones que permiten mejorar la vida de la gente”, algo que es valorado por la central sindical, y así quedó resaltado en la resolución. Dijo que de los resultados del Diálogo Social pueden surgir “bastantes avances cruciales para el movimiento sindical”.

En cuanto a la discusión sobre el financiamiento del sistema de seguridad social, otro de los puntos en los que no hubo consenso entre los actores políticos y sociales que integraron la Comisión Ejecutiva, el PIT-CNT entiende que “no se desplegaron las condiciones para un acuerdo de carácter general”. “Nosotros hicimos un planteo muy importante de que la financiación a la seguridad social esté vinculada a la rentabilidad de las empresas y esto todavía no fue posible discutirlo, [porque] no había condiciones para un acuerdo de carácter general”, señaló Abdala al respecto.

La propuesta del PIT-CNT, que fue desestimada por el gobierno, consistía en implementar una sustitución gradual de los aportes patronales –que actualmente son en base a un porcentaje fijo– por un impuesto sobre la renta. Abdala sostuvo que el actual modelo contributivo está “situado en un aporte sumamente inequitativo, desigual, que tampoco toma en cuenta todas las perforaciones que tiene por las exoneraciones a distintos sectores empresariales”.