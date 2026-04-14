Este martes, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fue consultado en una rueda de prensa sobre el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, que fue enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo; en particular, sobre las modificaciones en el régimen que habilita el pedido de libertad anticipada por parte de las personas privadas de libertad con sentencia firme.

Díaz subrayó que, “obviamente, es una base que sirve para la discusión que se tiene que dar en el Parlamento, que es el que discute y aprueba las reglas”. “Nosotros, en principio, como gobierno, hemos planteado ese artículo, que es uno de los 187 que tiene el proyecto. Ha generado cierta polémica, habrá que retirarlo como tal, en el sentido de evitar malas interpretaciones, y estamos abiertos a una discusión que permita llegar a redacciones de consenso”, sostuvo.

El jerarca insistió con que si la redacción de ese artículo “no es la adecuada, si genera discusión”, se retira y se discute otra redacción, “porque nadie tiene la verdad en un puño”. Además, el subsecretario subrayó que ese artículo “no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de libertad condicional preceptiva que establecía el proyecto de 2005”, que se impulsó durante el primer año del primer gobierno del Frente Amplio, cuando José Díaz estaba a cargo del Ministerio del Interior.

“Libertad anticipada existió siempre en el país, hace más de 100 años que existe el instituto, y ha ido teniendo modificaciones a lo largo del tiempo. Hubo un momento, por ejemplo, entre 2005 y 2018, en el que la libertad anticipada era preceptiva a las dos terceras partes de la pena, porque la Suprema Corte de Justicia la tenía que dar, salvo que existieran signos manifiestos de falta de recuperación. Es decir, hemos pasado por diferentes etapas de la regulación del instituto a lo largo de la historia del país, y está bien que se discuta”, finalizó.