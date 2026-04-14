El Ministerio del Interior (MI) presentó el anuario sobre los delitos de 2025. Por ese motivo, esta mañana Panorama informativo de la diaria Radio recibió a Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) de la cartera, quien definió el hito como “la culminación de todo un proceso de creación e institucionalización de un área nueva” que prácticamente “cuadriplicó” la cantidad de indicadores criminales relevados, de cinco a 20.

“Sienta las bases para la estructura de lo que va a ser a partir de ahora la difusión estadística”, dijo, y agregó que la idea es que salga cada enero con “la evolución de esos 20 indicadores y todas las desagregaciones posibles”. Precisó que la mayoría de los indicadores provienen de denuncias del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, pero se suman “algunos indicadores, como pueden ser muertes dudosas o los homicidios de mujeres por violencia basada en género”, que se incorporaron a través de convenios y cooperación interinstitucional.

Según el informe, el año pasado hubo 371 homicidios. Sanjurjo indicó que es una tasa alta a nivel mundial que “duplica el promedio mundial”, pero es “relativamente baja para el contexto latinoamericano”. Desde 2022 en adelante se ve como un indicador “tremendamente estable” y “difícil de reducir” que configura “la prioridad absoluta de todos los ministerios del Interior”: “En este último año se redujo poco, unos 12 homicidios menos con relación a 2024; es una baja, pero es una baja menor dentro de una estabilidad”.

El anuario también incluye entrevistas a expertos: el periodista inglés de InSight Crime James Bargent y la investigadora Lucía Dammert de la Universidad de Santiago de Chile. Calificó los testimonios como “lapidarios” y señaló que “hay muchísimos políticos uruguayos, ni hablar ciudadanos, que están en todo su derecho, que no son conscientes de lo que es la realidad mundial y latinoamericana”.

“El narcotráfico, el mercado ilegal de narcóticos y todos los demás mercados ilegales a esta altura les están ganando la batalla a todos los gobiernos, de izquierda o derecha, y a todas las democracias”, afirmó. En su diagnóstico, se vive un momento “tremendo” en el que “estamos teniendo que elegir entre seguridad y democracia a grandes rasgos”: “Acá es el que menos, pero en casi todos los demás países lo que la población está pensando es ‘a mí la democracia no me está dando resultados, prefiero votar a alguien que me dice que no va a respetar ciertas cosas pero que me va a garantizar seguridad’, y eso evidentemente es un problema enorme”, concluyó.

Aunque le “encanta” el MI, Sanjurjo advirtió que es “desgastante” y resulta “muy difícil salir bien parado”. A eso se le suma pertenecer al Partido Colorado: “Hay, seguramente, algún grado de desconfianza desde el oficialismo hacia mí, y a su vez, desde mi partido, a nadie le hace gracia que yo esté ahí, y a veces me lo hacen saber con bastante fuerza”. A pesar de lo anterior, sostuvo que hay críticas “que no son válidas” y otras que “merecen una mejora”.

Aumentaron las muertes dudosas

Para Sanjurjo, el capítulo que refiere a las muertes dudosas es la innovación “más importante” que contiene el anuario: fueron 225 en 2025.

“Es un fenómeno que no solamente se da en Uruguay, también se da en otros países, y que todavía no entendemos del todo. El número de muertes dudosas en Uruguay viene aumentando desde 2013 –desde que tenemos registro– de forma gradual, con la pandemia se acelera mucho ese crecimiento y ya empieza a aumentar de forma exponencial, y en este último año tuvimos unos 15 casos más”, reconstruyó.

Explicó que, en “casi la totalidad de estos casos”, son muertes donde no está claro “si lo que hay detrás es un accidente o una muerte natural”, aunque cada año aparecen “algunos casos excepcionales en los cuales sí puede haber una duda de que sea un homicidio, pero el equipo forense, con sus conocimientos y la evidencia que encuentra, no es capaz de concluirlo de manera certera”.

En ese sentido, Sanjurjo descartó la posibilidad de que haya “un maquillaje” tanto en esta administración como en la anterior, pero reconoció que “es un problema para Uruguay”, y que la tasa “ya es muy alta”. La cartera cree que aumentan porque cada año hay “más personas mayores viviendo solas y con poca socialización con sus vecinos y familiares”, por lo que “se descubren los cuerpos después de varias semanas”.

Homicidios vinculados al narcotráfico: AECA publicó ambas metodologías, pero pondrá en marcha una mesa de trabajo para consolidar una definitiva

Otro debate está en los homicidios vinculados o no con el narcotráfico, y AECA optó por una “estrategia dual”, publicando una nueva tipología de medición, que surgió de consultores externos, junto con la tradicional. Un gran problema de la tipología anterior es que “mete todo en una misma bolsa, llamada ‘ajuste de cuentas’, un término que “no se debe utilizar y que no se usa a nivel internacional”, sostuvo.

Señaló que esa categorización “da lugar a pensar que todo lo que está ahí –que es casi el 60%, 70%– son todos homicidios por guerras entre bandas”, mientras que la nueva es más específica, pero tiende a “meter en una categoría de homicidio sin causa a una cantidad de homicidios que seguramente sí están asociados a conflictos entre bandas”. En esa puja, AECA planteó que “sin lugar a dudas” no está conforme con la antigua, y que la nueva “es una mejora”, pero tampoco conforma, y aprovechando que cuentan con un consejo asesor integrado por universidades, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, entre otros, prevén “poner en marcha una mesa de trabajo para, durante este año, consolidar una nueva tipología que sea la definitiva”.