Según una encuesta de la consultora Equipos, 49% de la población considera que el principal problema del país es la “inseguridad”. Un escalón por debajo, las personas consultadas ubicaron el desempleo, con 32%; y, en tercer puesto, la situación económica, con 20%. Este orden es el mismo que Equipos registró en 2024, en el último año del gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Los datos de inicio de 2026 muestran una persistencia que lleva más de 15 años: más allá de una breve alteración durante la pandemia, la seguridad encabeza sostenidamente los problemas nacionales señalados por los uruguayos, en algunos años con más énfasis que en otros”, se señala en el informe de la consultora.

De todos modos, en otra pregunta, el 48% de la población contestó que Uruguay es “un lugar seguro para vivir”, y un 2% respondió incluso que es “muy seguro”. Este indicador de la percepción sobre la seguridad del país mejoró con respecto a la medición anterior: entre noviembre y febrero pasó de 43% a 50%, sumando “seguro” y “muy seguro”.

Por otra parte, 48% de la población afirmó que Uruguay es “inseguro” (44%) y “muy inseguro” (4%). Estos números suponen una disminución con relación a la encuesta anterior, cuando Equipos registró un 53% en total, entre “inseguro” (47%) y “muy inseguro” (6%).

“Los datos mejoran al comenzar 2026 (con saldo positivo) respecto a los registrados a fines del año anterior (con saldo negativo)”, se sintetiza en el informe.

Asimismo, más en el detalle, siete de cada diez personas consultadas respondieron que su barrio es “un lugar seguro”, por lo cual existe, según Equipos, “un contraste de percepción, con visiones más favorables en relación al entorno cercano que en la percepción sobre la generalidad del país”.