El sábado, el Movimiento de Participación Popular (MPP) realizará un nuevo Plenario Nacional. El sector mayoritario del Frente Amplio (FA) estará reunido en su sede central de la calle Mercedes desde las 9 de la mañana. Según se prevé, se trata de una instancia de “análisis” y proyección que se realiza luego de haber cumplido las “acciones y objetivos” trazados en el congreso realizado en 2023.

El exsenador del sector Charles Carrera valoró que se cumplió el principal objetivo, que fue la llegada de Yamandú Orsi a la Presidencia de la República. Agregó que en este nuevo plenario se buscará hacer “una actualización de la estrategia”. Para esto, detalló que será importante que “toda la organización política tenga la misma mirada de la realidad, que tenga la misma percepción compartida de las acciones de gobierno y de cuál es el rol del militante”.

“La idea es trabajarlo en talleres. Es para debatir las cuestiones estratégicas”, indicó en la misma línea Heber Bousses, uno de los cinco fundadores del MPP que permanece en la dirección nacional. Agregó que se buscará en el plenario “colectivizar información desde la orgánica y no a través de los medios de prensa”. Este intercambio, según detalló, permitirá “opinar como organización política”.

Carrera remarcó que, con miras a la actualización estratégica, se buscará salir de la instancia con un “plan de trabajo” que permita trazar “una serie de objetivos y tareas”. En este marco, valoró como importantes establecer una serie de “hitos” en lo que resta del año y definir el posicionamiento del movimiento político al respecto.

“Por ejemplo, la semana que viene se va a estar presentando las conclusiones del Diálogo sobre Seguridad Social. Allí van a salir un conjunto de leyes que hay que trabajarlas en el Parlamento; construir las mayorías necesarias”, comentó Carrera. Agregó como otro ejemplo importante el Congreso de la Educación y el Congreso del FA.

Sobre esto último, Carrera detalló que desde el MPP se está visualizando la posibilidad de que “haya una renovación y una actualización de la estructura [del FA] para esta etapa”.

“El Frente Amplio nació en el 71 con una estructura y una forma de hacer y pensar política del siglo XX, pero estamos viviendo el siglo XIX y es necesario ver cómo redireccionar el rol de los comités de bases”, comentó el exsenador.

“Eso cambió absolutamente. Ahora, a través de las redes sociales, de los whatsapp, de los celulares, el militante está constantemente bombardeado, y lo que queremos llegar es a la síntesis, salir a militar con toda la fuerza para iniciar un nuevo ciclo de gobiernos frenteamplistas en Uruguay”, complementó Carrera.

Por su parte, aunque reconoció que “puede pasar que surja”, Bousses subrayó que “no está planteado” que el MPP haga oficial finalmente su apoyo a la candidatura de Fernando Pereira a la reelección como presidente del FA. “Cuando se decide a quién apoyar es la dirección nacional, eso no quiere decir que no aparezca en la discusión del plenario”, agregó.

La participación y el gobierno

“Van a participar todos los dirigentes nacionales que son miembros plenos, los diputados, los senadores, los miembros de la dirección nacional del MPP”, aseguró Carrera. Planteó que también están invitados los ministros del MPP: Alfredo Fratti, Fernanda Cardona, Tamara Paseyro, Sandra Lazo y Lucía Etcheverry.

Bousses detalló que se espera la participación de unas 230 o 250 personas. Agregó que imagina que “va a saltar en la discusión [la actualidad del gobierno]”, más allá de que se va a estar “hablando del MPP”. “El contexto en el que agarraste el gobierno y todo lo demás va a estar. Una cosa es haber planificado el programa con un déficit fiscal de determinada cantidad y otra con el que te encuentras”, indicó.

Sobre la participación de los jerarcas del gobierno, Bousses dijo que los que no forman parte de la dirección del MPP “no tienen votos”, aunque aseguró que eso “no es un problema”, porque “se trata de hablar y poner los temas arriba de la mesa”. “No van a hablar por ser miembros del Ejecutivo, son miembros de un organismo”, remarcó de todas formas.