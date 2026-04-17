La directora de la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Susana Muñiz, estuvo en Panorama informativo de la diaria Radio ya que el lunes Torre Ejecutiva se presentará el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030.

Como novedad, explicó que prevén “darle una cara mucho más comunitaria” al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y aprender de otros países el “generar redes”, ya que Uruguay tiene una población envejecida de personas que en “alta proporción” viven “solas y con una soledad no deseada”.

La idea es implementar proyectos piloto, explicó. Uno de ellos se vincula a las figuras de “cuidadoras comunitarias” y “gestores de casos”, estos últimos dedicados a realizar el seguimiento y planificación de cada persona para asignar las distintas prestaciones al tiempo que establecen “una continuidad entre el sector salud y el sector cuidados”. También aparece la “postulación única”, que evita que las personas tengan que solicitar cada uno de los servicios por separado sino que expresen que requieren cuidados y las prestaciones a aplicar se evalúen posteriormente en función de sus necesidades.

Prevén implementar el proyecto piloto este año “sobre todo” en Canelones porque tiene “algunas particularidades” y ya cuenta con experiencias. “Es un pequeño país. Tenés áreas metropolitanas y tenés algunos municipios con poca población”, apuntó en primera instancia. Sobre el segundo elemento, informó que cuenta con dos Centros de Día —el de La Paz y el de Pando—, Centros SIEMPRE y “una canasta de prestaciones bastante amplia”. La puesta en marcha del plan piloto consistirá en “ensayar” las figuras nuevas ligadas a los servicios que están operativos o “la postulación única con la apertura a la canasta de prestaciones”. Tras medir el impacto, se considerará ampliarlo en 2027.

Hay una lista de espera de 7.500 personas para acceder a asistentes personales

La jerarca también se refirió a la figura de los asistentes personales destinados a personas en situación de dependencia severa durante sus actividades cotidianas. Señaló que en el período pasado se orientó “en forma incorrecta la demanda” y surgió “ligada a los centros educativos”. Actualmente hay “alrededor de 6.000” asistentes a nivel nacional, pero “una demanda ya de 7.500”: “El asistente personal es un servicio muy necesario, muy bien valorado, pero es para una dependencia realmente severa y tiene que ir acompañado de otra serie de servicios y una canasta de prestaciones porque a lo que nosotros apuntamos es a la autonomía”, precisó.

En ese sentido, dijo que hay desafíos vinculados a esa demanda: “Creemos que hay que orientar mejor a la demanda y decir ‘quizá lo que tú precisas no es un asistente personal y precisás otro tipo de prestaciones’, y a la vez habría que revalorar un montón de personas que quizá hayan evolucionado y hoy no tengan esa dependencia tan severa”, acotó. En otra capa de complejidad aparece el presupuesto: “Es imperioso ver el modelo de financiamiento”, indicó, y agregó que para atender la lista de espera de 7.500 personas se necesitarían dos mil millones de pesos. Además, recién se está “valorando 2022” porque “en el período pasado no hubo prácticamente ni valoraciones ni asignación de asistentes personales”.

Vinculado a otros servicios, Muñiz indicó que “se está trabajando con INAU y con ANEP” para “la ampliación del tiempo de cuidados” hacia las ocho horas en los distintos dispositivos que brindan atención a las infancias, algo que se realizará “paulatinamente”. Por otro lado, con los adolescentes, apuntó que es una población que presenta “más baches” ya que “son una población a ser cuidada” pero al mismo tiempo “hay muchas adolescentes que cuidan”: “En Canelones se está trabajando con adolescentes a ser cuidados y adolescentes que cuidan utilizando, por ejemplo, infraestructuras como los polideportivos”, dijo.