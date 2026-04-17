El buque de prospección sísmica BGP Prospector atracó en el puerto de Montevideo, Uruguay, para realizar tareas de exploración petrolera en el Río de la Plata y Océano Atlántico (archivo, enero de2026)

La Intergremial Marítima, que nuclea al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, el Centro de Maquinistas Navales y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay, manifestó su preocupación ante el ingreso de un buque de bandera noruega al puerto de Montevideo, luego de efectuar prospecciones sísmicas en la plataforma continental uruguaya sin autorización ambiental.

En un comunicado difundido este jueves, la intergremial expresa su disconformidad ante la falta de controles al respecto, incluso a pesar de las diferentes expresiones brindadas por integrantes del gobierno, desde donde explicaron que se estaban informando ante la situación.

Según informó El Observador, el buque concretó prospecciones sísmicas 2D dentro de las 350 millas náuticas de nuestro país durante alrededor de cinco días como parte de un proyecto de la empresa Searcher. Consultado al respecto, el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario, había manifestado a la diaria que se cursó una consulta ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que “identifique si estuvo en área de jurisdicción uruguaya o no”.

En tanto, la vicecanciller, Valeria Csukasi, dijo este jueves en una entrevista con Informativo de cierre en la diaria Radio que desconocía cómo ingresó el buque a aguas uruguayas y que se convocó a todos los actores relevantes “para poder empezar a conversar sobre lo que está sucediendo”.

Desde la intergremial reclamaron “avances inmediatos en las investigaciones” y acusaron la falta de “controles eficientes”, algo que cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta “el riesgo que estos casos traen aparejados”, expresaron. “Exigimos se informe públicamente, por ejemplo, si efectivamente el barco realizó prospecciones en Uruguay y en qué calidad ingresó a nuestro país”, enuncia la misiva.

En diálogo con la diaria, el dirigente Facundo Montaña señaló que el suceso no supone un evento aislado para la intergremial. “Venimos denunciando ya hace mucho tiempo que la soberanía marítima nacional está perdida”, elaboró.

Para el dirigente, las aguas uruguayas están “extranjerizadas”, en tanto “hay barcos extranjeros y no hay marinos uruguayos”. Es así que apuntó contra el sistema de waivers, que permiten a barcos de bandera y tripulación extranjera operar en aguas uruguayas, y que cuestiona la intergremial.

Moreira recordó que Uruguay tiene la potestad de admitir las prospecciones sísmicas en la plataforma continental, por lo que “tendría que haber sido avisado”. En esta línea, consideró que el gobierno cuenta con los elementos para “mostrar el recorrido que hizo” el buque y que, de confirmarse que operó en aguas uruguayas sin permiso, debería imponerse una multa ejemplarizante.

Asimismo, recordó que las prospecciones sísmicas resultan perjudiciales para sectores económicos como la pesca. En este sentido, dijo que se “está matando una industria que ya viene bastante golpeada”, algo que, sumado a otros condicionantes, afecta al trabajador marítimo, que “está desamparado en todos los sentidos”.