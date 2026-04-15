Alternativa Frenteamplista, agrupación liderada por la edila de Montevideo Gimena Urta, anunció en la noche de este martes su incorporación a Rumbo Popular, sector que tiene como referentes al diputado Mariano Tucci y al presidente del Banco de Seguros del Estado, Marcos Otheguy. Se trata de un sector que, a su vez, forma parte del Espacio 609, que bajo el liderazgo del Movimiento de Participación Popular (MPP) nuclea a distintos sectores del Frente Amplio (FA).

En un evento que contó con la participación de la ministra de Transporte y Obras Públicas y dirigente del MPP, Lucía Etcheverry, Urta sostuvo que Rumbo Popular es un proyecto que “va a fortalecer al Frente Amplio”, así como al Espacio 609, “donde nosotros estamos ya hace muchos años militando”.

La edila dijo que actualmente “estamos en un momento bastante importante en nuestro país”, en referencia al cuarto gobierno del FA, y, en ese sentido, respaldó la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi. “La derecha, que está en la vereda de enfrente, viene por todo en estos años, y nosotros, que sabemos de qué lado tenemos que estar, tenemos que militar más que nunca y trabajar desde el territorio y con la gente”, expresó.

Urta destacó la unidad del FA como “una estrategia política” que viene desarrollándose desde “hace ya muchos años, trabajando y construyendo con las diferentes versiones y vertientes que han llegado a nuestra querida casa del Frente Amplio y que hoy nos permiten mostrarnos, una vez más, convencidos de que estamos en el camino correcto”.

Por su parte, Tucci dijo que Rumbo Popular “ha entendido que hay que apostar a un reordenamiento del actual espacio” y definió la incorporación de Alternativa Frenteamplista como “algo natural”. Afirmó, además, que “la primera tarea del Espacio 609 sigue siendo la misma”, esto es, “abrir la portera a esa pueblada que se siente de alguna manera defraudada de los partidos tradicionales”, los cuales “no abrazan a nadie” y “segregan a muchos, a los más progresistas”. “Para ese pedazo de pueblo tiene que haber un gran abrazo del Frente Amplio”, resaltó.

Asimismo, el diputado destacó la “visión estratégica” del MPP, que “entendió, en la época más oscura de Uruguay, 2002, 2003, 2004, cuando se generaba la Concertación para el Crecimiento”, que había que “generar este instrumento político de acumulación”, el cual le permitió a “la izquierda uruguaya incorporar ese componente de ruralidad que el Frente Amplio no tenía”.

En su discurso, Tucci, que proviene del Partido Colorado, llamó a “conformar un frente político común para defender a nuestro gobierno”. “Es lo que estamos construyendo, desde hoy, desde esta barra, porque es muy sencillo camisetear cuando andamos sobre cuatro ruedas, pero cuando la coyuntura internacional se complica, cuando un coro opositor que permanentemente está medrando con temas sentidos para la gente, tiene que haber una respuesta unitaria del Frente Amplio y de todos sus espacios políticos para decir: 'Acá plantamos la bandera'”, manifestó.

Etcheverry: “No estamos en el griterío que están instalando otros”

“Qué espacio tiene el fusquita, ¿eh? Mete gente como loco. Eso necesita nuestro Frente Amplio”, comentó, a su turno, Etcheverry, en referencia al icónico auto del expresidente José Mujica, que es utilizado como logo de Rumbo Popular.

La ministra dijo que actualmente se está viviendo “un momento complejo”, a nivel tanto global como regional. “Estamos expectantes de que efectivamente el compañero Lula tenga nuevamente los destinos de Brasil. Lo necesita Brasil, sin lugar a dudas, pero también lo necesitamos en América Latina”, expresó.

Por otra parte, Etcheverry sostuvo que “nadie defiende las conquistas de un gobierno de izquierda si no la gente”, y afirmó que “lo que se ha hecho en este tiempo” desde el gobierno “es impresionante”. Si bien puntualizó que todavía “falta mucho”, destacó, entre otras cosas, el acceso a medicamentos y la extensión de becas estudiantiles. “No estamos en el griterío que están instalando otros, que son estrategias, [que] no son ingenuas. Nosotros tenemos que salir, sin gritar y con firmeza, a difundir y poner arriba de la mesa lo que está pasando”, subrayó.