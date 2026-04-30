El Colectivo Mujeres de Negro difundió un comunicado este jueves por la tarde en el que exige la implementación de medidas “reales y visibles” que fomenten la inclusión de personas mayores, niños y adolescentes en el sistema de transporte colectivo.

La misiva fue difundida en redes sociales en dedicatoria a Alicia Gutiérrez, integrante del colectivo que falleció tras ser atropellada al descender de un ómnibus de la empresa Coetc la semana pasada. Según consignó Telemundo, durante el descenso, Alicia trastabilló y fue atropellada por el eje trasero de la unidad. Mientras era trasladada al Hospital de Clínicas en una ambulancia, falleció.

Su caso es uno más de una seguidilla de siniestros de tránsito que involucraron a ómnibus en el mes de abril: según consignó Montevideo Portal, cuatro días después, una mujer y un niño fueron golpeados por un ómnibus en el Centro de Montevideo. Este jueves, en tanto, una adolescente fue atropellada por un ómnibus en el barrio Flor de Maroñas, informó Telemundo.

Bajo la consigna “Alicia nos duele, no queremos más Alicias”, desde Mujeres de Negro manifestaron su disconformidad con la “sistemática falta de empatía hacia los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños y, en definitiva, hacia cualquier persona que no se ajuste a un ritmo de vida apresurado e insensible”.

Según expresaron en la misiva, para el colectivo los hechos no suponen incidentes aislados, sino “una constante”. Ejemplificaron esto con diferentes hechos que se pueden vivenciar en las unidades del transporte público: entre otras, las dificultades que atraviesan personas con discapacidades para acceder a unidades con rampas o elevadores, y las problemáticas que afrontan menores de edad dentro de los ómnibus ante eventos bruscos. Manifestaron que tales situaciones evidencian “la indiferencia del transporte como servicio”, en vez de “un acto de humanidad”.

Es así que desde Mujeres de Negro instaron a las autoridades departamentales, así como a los y las trabajadoras del transporte, a adoptar diferentes medidas.

Con respecto a la Intendencia de Montevideo, llamaron a la fiscalización del sistema de transporte mediante “controles sorpresa, no anunciados”, así como “multas efectivas a las líneas que incumplan con las normativas de accesibilidad y trato preferencial”. También exigieron la instalación de señalética que “recuerde las obligaciones legales y morales hacia los pasajeros más vulnerables”, y “campañas de sensibilización obligatorias para choferes”.

Igualmente, reclamaron por la “capacitación urgente en trato humanizado” de los y las transportistas. “No pedimos heroísmos, pedimos lo mínimo: esperar tres segundos más a que la persona mayor se siente, bajar la rampa sin poner excusas, frenar con suavidad cuando haya niños o personas con movilidad reducida de pie”, enunciaron.

El comunicado concluye recordando que el sistema de transporte público debería contemplar a toda la población, no solo a quienes “pueden correr, saltar o agarrarse con fuerza”, y que “la falta de empatía mata lentamente la dignidad de las personas”.