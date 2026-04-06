Este lunes, la diaria Radio recibió al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Sobre recientes cierres o recortes en empresas, señaló el contexto internacional y dijo que en un mundo “en plenas turbulencias” las situaciones “políticas, económicas y productivas más o menos se hermanan”, lo que trae consecuencias en todos los sectores. Afirmó que el nivel de desempleo es de 7,4% cerrado en marzo y “es posible” que siga aumentando cercano al 8% “producto de que termina la temporada estival”.

Calificó lo anterior como una “suerte de contradicción”, en función de que durante 2025 se crearon 26.000 empleos nuevos. Remarcó que hasta ahora dos empresas se retiraron del país y “cinco o seis” procedieron con reestructuras: “En algunas nos enteramos por los medios de comunicación, en otras nos han hecho un previo aviso, en otras —cuando empieza a circular el rumor en el mundo del trabajo— nos contactamos con los representantes en el Uruguay y han dado respuesta”, listó.

Frente a lo anterior, el MTSS tiene el objetivo de que el Parlamento ratifique el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que las empresas den un preaviso antes de cerrar o reducir la plantilla. Castillo señaló que el proyecto “está elaborado” y ya se encuentra en Presidencia, aunque resta “un análisis jurídico y un análisis político previo a que llegue al despacho del presidente”, además de un pasaje por el Consejo de Ministros.

“Creo que cuando vos ponés un mecanismo de restricción a la salida, ponés un mecanismo de restricción a la entrada. Y por lo tanto creo que es una idea inconveniente”, adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a la diaria. Castillo respondió que conoce la postura de su correligionario, pero aún no conversaron el tema. “Obviamente que no las comparto, pero tengo opinión y quiero generar el debate y la discusión de adentro de los organismos”.

Apuntó, con el caso de Yazaki como ejemplo, que “de la noche a la mañana, en la madrugada, una empresa despidió a más de mil trabajadoras y trabajadores por un estado de WhatsApp”. A la inversa, además de nuevas responsabilidades para el empresariado, dijo que es “de ida y vuelta”: “Es para el trabajador que también proyecta irse a fin de mes, o renunciar dentro de un par de meses, poder informar a los efectos de que se prepare un relevo”, agregó.

Otras iniciativas del MTSS

Sobre el proyecto de ley integral de empleo, aseveró que lo empezaron a trabajar “sobre la base de leyes anteriores”, pero, en esta oportunidad, valoró que la Dirección Nacional de Empleo “se puso a recorrer el territorio”. En ese sentido, se revisó “cómo se puede seguir generando la posibilidad de subvención para los puestos de trabajo nuevos” y se abrió “una escala muy amplia” para, con un presupuesto que rondará los diez millones de dólares por año, generar “que los sectores de la sociedad que normalmente no los salpica la posibilidad de tener un empleo” tengan una “posibilidad más rápida de acceso y el empleador que los necesita también un mecanismo más rápido para hacerlo”.

Algunas críticas apuntan a que la iniciativa, por sí sola, no es suficiente para mover la aguja. Castillo opinó que desde la cartera son “optimistas por naturaleza” y, aunque no reparó en una cifra concreta de generación de empleo, apuntó a que el MTSS “tiene mucha expectativa en que esta sea una herramienta que pueda mejorar la posibilidad de conseguir un empleo y emplear”, por lo que prevén “revertir esa visión”, aunque dijo que la opinión resulta “realista” porque “ninguna ley por sí sola resuelve los problemas”, sino que la cartera debe adoptar un rol para “divulgar, propagandear, informar y poder militarla”.

Finalmente, el jerarca se refirió a las encuestas que consignaron una caída en la aprobación del gobierno. Para Castillo, aunque es “muy difícil” interpretar las respuestas, “no debe ser con evasivas” y es preciso “empezar a revisar si efectivamente estamos llevando el programa de acuerdo con lo que propagandeamos y con lo que pasó en la campaña electoral”, además de “estar midiendo si las medidas que estamos llevando adelante son las correctas” y “si las divulgamos bien”, aunque tiene dudas respecto a “si es solamente un problema de comunicar”.