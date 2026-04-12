El Movimiento de Participación Popular (MPP) organizó una serie de encuentros este fin de semana con vecinos y vecinas de los barrios Cerro, Colón y Peñarol de Montevideo, y en Canelones. En las mateadas participaron la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y las senadoras Blanca Rodríguez y Bettiana Díaz, entre otros dirigentes frenteamplistas.

El 7 de marzo, la dirección nacional del sector mayoritario dentro del Frente Amplio definió “salir al encuentro con la gente” tras un primer año enfocado en la puesta en marcha del gobierno. La diputada frenteamplista Inés Cortés declaró entonces a la diaria que ahora, con determinadas cuestiones que ya “están resueltas”, la intención del sector es “priorizar y retomar el trabajo territorial”.

Este domingo, en la feria de Peñarol, sentado junto a Oddone y Rodríguez, Sánchez se dirigió a los vecinos y dijo que “ser frenteamplista” es “venir a dar la cara y decir ‘en esto nos equivocamos’, ‘esto lo podemos hacer y esto no’”, según difundió el MPP en sus redes sociales. “Lo otro es demagogia: decir que voy a resolver todos los problemas porque yo soy el mejor del mundo, eso no es así”, apuntó, y dijo que “la responsabilidad que se tiene es no prometer cosas que no se pueden hacer”.

La senadora Rodríguez, por su parte, se refirió a las infancias y adolescencias y destacó que “un 40% del presupuesto incremental” está dirigido a esa población, lo que calificó como “una inversión histórica”. “Estamos en una etapa de la vida en donde muchas veces se toman decisiones equivocadas. Para que esas decisiones no sean equivocadas tienen que tener posibilidades, oportunidades, y seguramente una de las oportunidades fundamentales es poder estar en un liceo o en una UTU”, expresó.

En diálogo con la prensa, el ministro de Economía valoró de forma positiva la instancia para “escuchar lo que los ciudadanos dicen”, ya que “a veces uno en el ministerio está mucho rato encerrado hablando con empresarios, con el movimiento sindical, con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero lo que no hay es un contacto directo con los ciudadanos”. “Este tipo de actividades –de las cuales tengo mucho que aprender– seguramente son muy útiles para tomar nota de varias cosas que inquietan o preocupan a la ciudadanía”.

Con la feria de fondo, consultado sobre si desde la cartera que dirige se está trabajando para bajar el costo de vida de los uruguayos, Oddone dijo que ese “es un objetivo siempre” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y señaló que el gobierno está “particularmente centrado” en “una agenda” para que “muchos productos” de la canasta básica de consumo “lleguen a los ciudadanos de una manera más barata”.

“En primer lugar, porque eso es un efecto directo sobre ellos y, en segundo lugar, también porque los comerciantes a veces encuentran ante precios elevados una competencia desleal que viene precisamente derivada de ello”, explicó, y sostuvo que las políticas del MEF, “las reacciones de la defensa del consumidor”, las acciones de la Dirección Nacional de Aduanas y otras están “fuertemente” orientadas para, “en la medida de lo posible, hacer que la canasta de consumo de precios sea más accesible, más relacionada con los ingresos”.

A su vez, resaltó que “otro punto” en el que el gobierno está haciendo foco es en “sostener calidad de empleo y sostener salarios que permitan, precisamente, aunque sean precios elevados, tener los ingresos suficientes como para pagarlos”.

En línea con el fomento de la producción nacional, el 1° de mayo comenzarán a aplicarse los cambios que hizo el Poder Ejecutivo, a través del presupuesto, al régimen de compras en el exterior por franquicia, mediante plataformas como Temu. Una de las modificaciones es la aplicación del IVA a estas transacciones y el establecimiento de una franquicia anual de hasta 800 dólares, distribuida en un máximo de tres compras por año.

Sobre esto, Oddone resaltó que el objetivo de la política fue “establecer condiciones de ecuanimidad con los comerciantes e importadores” porque “el hecho de que hubiera una franquicia con impuesto cero le generaba a muchos comercios establecidos un factor de competencia desleal, porque entraban sin ningún tipo de tributo”. El ministro dijo que el impuesto “no tiene un fin recaudatorio”, aunque reconoció que “va a rendir impositivamente”.

El secretario de Estado señaló que desde el Ejecutivo van a “evaluar los efectos que esas medidas pueden tener sobre el consumo, sobre el comercio”, y adelantó que están dispuestos a “revisar” los cambios en el caso de que sean “contraproducentes para algunos de los agentes” en juego, que son los consumidores y los comerciantes.

Oddone mantendrá reuniones bilaterales con el gobierno estadounidense

Esta semana, Oddone viajará a Washington DC, Estados Unidos, para participar en las Reuniones de Primavera organizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial, que tendrán lugar entre el 13 y el 18 de abril.

El ministro dijo que tiene “una agenda muy intensa” con los organismos internacionales que “son los financiadores, en parte, de la deuda uruguaya”. A su vez, destacó que tiene “tres o cuatro presentaciones con empresarios que están explorando posibilidades en Uruguay”, y subrayó las reuniones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos que “siempre tienen lugar”.

“Vamos a ir a presentar dónde está Uruguay, cuáles son los desafíos que Uruguay tiene, cómo está preparado Uruguay para enfrentar este escenario internacional complejo, cuáles son las fortalezas y, por lo tanto, cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo para estar mejor preparados y evitar [que] el efecto de este fenómeno internacional sea más intenso sobre Uruguay”, apuntó.

Oddone sobre proyecto de despidos: “Tiendo a tener una mirada negativa”

Por otro lado, Oddone se refirió al objetivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, liderado por Juan Castillo, de ratificar el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo para que las empresas den un preaviso a los trabajadores antes de cerrar o reducir la plantilla. En diálogo con la diaria Radio, Castillo dijo que el proyecto “está elaborado” y ya se encuentra en Presidencia, aunque resta “un análisis jurídico y un análisis político previo a que llegue al despacho del presidente”.

Castillo también dijo que no comparte las declaraciones que hizo Oddone en una entrevista con la diaria, en cuanto a que si existe “un mecanismo de restricción a la salida, ponés un mecanismo de restricción a la entrada”. Este domingo, el titular de Economía reiteró esta opinión y dijo que es necesario “discutirlo más”.

En esa línea, aclaró que aún no conversó con Castillo sobre la iniciativa, y se mostró “muy dispuesto” a hacerlo. “Es posible que mi enfoque sea equivocado, estoy dispuesto a revisarlo, pero, por ahora, con lo que han sido trascendidos de prensa –que es como he conocido el proyecto–, tiendo a tener una mirada negativa”, sostuvo.