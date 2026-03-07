Días después de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, hablase por segunda vez ante la Asamblea General, la dirección nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector mayoritario dentro del Frente Amplio (FA), emitió este fin de semana una declaración sobre lo que fue el primer año de la actual administración.

En primer lugar, el MPP situó el balance de la gestión en un contexto internacional “incierto”, caracterizado por “tensiones y disputas por recursos estratégicos”. “Nuestro país transita un cambio de época marcado por transformaciones profundas a nivel internacional, regional y nacional”, se señala en la declaración.

Asimismo, se apunta que en el plano local el actual gobierno heredó “más de 1.000 millones de dólares de deuda”. No obstante, y a pesar de la falta de mayoría parlamentaria, en el transcurso del primer año se consiguió aprobar el presupuesto quinquenal, revertir el proyecto Neptuno y, al mismo tiempo, avanzar en la construcción de la represa de Casupá, enumeró el sector.

Asimismo, a través del proyecto presupuestal, se gravó al “capital transnacional, implementando el impuesto mínimo global a las grandes multinacionales, lo que implicará 360 millones de dólares anuales”, apuntó el MPP.

Al igual que Orsi el pasado lunes en el Parlamento, el sector repasó en la declaración algunas de las acciones que implementó la actual gestión en el primer año, como “el bono de vuelta a clases” y el incremento de las becas estudiantiles.

También se señala que “el salario real creció tanto como en los cinco años de gobierno de Lacalle Pou” y “se crearon 26.000 nuevos empleos, de los cuales 19.000 fueron para mujeres, alcanzando el récord histórico de personas trabajando en Uruguay”.

El MPP afirmó, además, que en este período se duplicará el presupuesto para vivienda, lo que “permitirá llegar a más de 69.000 soluciones habitacionales”. Asimismo, en los primeros meses de la actual administración se regularizó “el abastecimiento de casi 100 medicamentos que estaban en falta” y actualmente se pretende “optimizar los tiempos de espera y reforzamos la infraestructura de salud”, se señala en la declaración.

En materia de seguridad pública, el sector advierte que Uruguay “tiene una situación urgente en materia de seguridad”. “Ante esto, incorporamos 1.700 funcionarios policiales, 600 vehículos y hoy tenemos 20.000 cámaras operativas”, destacó el MPP.

Por otra parte, el MPP sostiene que actualmente el escenario internacional exige a nivel local una “dirección política clara”. “Hoy el desarrollo nacional es la única vía para garantizar la pública felicidad, y por ello en este primer año se lograron hitos políticos muy importantes que expresan esa orientación”, sostuvo el sector.

Según el MPP, el gobierno de Orsi tiene “un rumbo claro en la construcción de una patria para todos y todas”. “El desafío hoy es continuar y profundizar las transformaciones, teniendo como eje principal las necesidades de la gente”, resaltó el sector.

“Vamos cumpliendo con los compromisos que asumimos en la campaña”

Dicha declaración estuvo precedida por una reunión de la dirección nacional del MPP, que tuvo lugar este sábado. El exsenador Charles Carrera dijo a la diaria que durante el encuentro se hizo “una puesta a punto de la coyuntura”, es decir, “un análisis de este cambio de época que estamos viviendo”.

En ese marco, pese a las eventuales consecuencias que podrían tener los acontecimientos internacionales sobre la realidad uruguaya, Carrera destacó que el gobierno liderado por Orsi está cumpliendo con el programa del FA. “Vamos cumpliendo con aquellos compromisos que asumimos en la campaña”, afirmó.

Sobre los datos que muestran las últimas encuestas (Factum registró una desaprobación de 41%, mientras que Cifra midió un descontento de 46%), el integrante de la dirección nacional del MPP dijo que en este momento “vivimos en una sociedad que es un poco rara”, una “sociedad de la inmediatez”. Pero insistió: “Se han hecho cosas muy importantes en este primer año de gobierno”.

Según Carrera, la preocupación del MPP hoy por hoy “es salir con toda la fuerza a militar, a defender el gobierno y a posicionar a nuestro espacio político, en conjunto con el Frente Amplio, como actores sociales relevantes de la vida política nacional”.

“Así como en 2019, luego de la derrota, tuvimos la capacidad de analizar el momento histórico que vivíamos y de poner negro sobre blanco un conjunto de objetivos políticos a corto y largo plazo, lo que debemos hacer ahora es pasar raya y volver a ponernos una serie de objetivos políticos”, añadió.

En ese sentido, Carrera señaló que el MPP tiene previsto realizar un plenario nacional el domingo 12 de abril para definir “cuáles son los énfasis de lucha” y “cómo nos vamos a posicionar hacia el futuro”. Para este año se prevé que el FA organice un nuevo Congreso Nacional, posiblemente en octubre; posteriormente, la fuerza política convocará a elecciones internas para renovar sus autoridades.

“No dejarnos deprimir por las encuestas”

Por su parte, la diputada Inés Cortés, también integrante de la dirección nacional del MPP, dijo a la diaria que, por sobre todas las cosas, el sector resolvió este fin de semana “volver a salir a la calle” para mantener el contacto directo con la gente. “Puede sonar trillado, pero, en definitiva, lo que nos define como organización es 'la patria para todos y para todas', y eso se construye dialogando con la gente”, expresó.

Si bien apuntó que los números de las últimas encuestas pueden incidir en “el estado de ánimo de los militantes”, Cortés dijo que en aquellos casos en los que sí “se ha salido a hacer barriadas, ferias y demás, la recepción y la respuesta de la gente es bastante distinta a lo que dicen las encuestas de opinión”.

“Lo que tratamos de poner sobre la mesa es retomar justamente ese trabajo en la calle que tuvimos durante los cinco años que fuimos oposición, y también durante la campaña electoral, que obviamente durante este primer año de gobierno lo perdimos, porque básicamente quienes estábamos en el Parlamento estuvimos en la órbita de las discusiones parlamentarias, como la aprobación del presupuesto, y los compañeros que están en el [Poder] Ejecutivo, que son un montón, también estuvieron con muchísima tarea y responsabilidad”, expresó.

Ahora, con determinadas cuestiones que ya “están resueltas”, la intención del sector es “priorizar y retomar el trabajo territorial”, esto es, “lo que nos caracteriza como organización”, apuntó la diputada del FA.

En definitiva, “no dejarnos deprimir por esas encuestas y salir al encuentro con la gente”, lo cual “es nuestra mayor fortaleza y de donde salen las mejores cosas también, ya sea mediante la crítica o la autocrítica, pero también desde la escucha”, resaltó.

“Creemos que ahí es donde tenemos el trabajo más desafiante, que es justamente charlar cara a cara con el vecino, la vecina, el votante, y recibir las críticas que haya que recibir y poner la cara, pero también explicar y generar mayor participación”, añadió.