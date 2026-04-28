A través de su cuenta oficial de X, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se solidarizó en la noche de este lunes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, prácticamente 48 horas después de que una persona disparara un arma a pocos metros del salón del hotel Washington Hilton, donde se estaba celebrando la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington.

“Expreso mi solidaridad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su familia y con todas las personas asistentes a la cena de corresponsales en la Casa Blanca. Uruguay condena la violencia del modo más enérgico en todo momento y en todo lugar”, escribió Orsi. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay no ha emitido un comunicado al respecto.

El domingo, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que tanto Trump como funcionarios de su administración que asistieron al evento eran los probables objetivos de Cole Allen, el hombre de 31 de años que fue detenido en la noche del sábado.

Los disparos a la distancia provocaron una escena caótica en la que fueron evacuados rápidamente Trump y su esposa Melania, además de otros altos funcionarios que estaban en el lugar, entre ellos el vicepresidente, James David Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.