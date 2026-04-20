La consultora argentina CB Global Data publicó recientemente un sondeo de opinión sobre las valoraciones que tienen en sus respectivos países un total de 18 presidentes de América Latina y el Caribe. El mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, se ubicó en el décimo lugar del ranking, con una imagen positiva de 41,7% y una imagen negativa de 55,4%. De este modo, Orsi aumentó su aprobación 2,5 puntos porcentuales con respecto a la medición de marzo, cuando la misma consultora registró una imagen positiva de 39,2%.

En el detalle, la aprobación del presidente uruguayo se divide entre un 14,2% de imagen “muy buena” y un 27,5% de imagen “buena”. La desaprobación, en tanto, se reparte entre un 31% de imagen “muy mala” y un 24,4% de imagen “mala”. El restante 2,9% no respondió la encuesta. En el caso de Uruguay, la muestra abarcó 2.046 casos y se realizó entre el 13 y el 18 de abril, con un margen de error de 2,2%.

Por encima de Orsi, en los primeros puestos del ranking, se sitúan presidentes con diferentes posiciones en el espacio ideológico. Primero está el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con una imagen positiva de 70,1%; en segundo lugar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una aprobación de 69,8%; tercero aparece el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con una valoración a favor de 59,5%.

En el otro extremo, el presidente peor evaluado es el de Perú, José Balcázar, con una imagen positiva de apenas 17,9%. Penúltima se ubica Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense; Rodríguez registró una aprobación de solo 27,5%. Un escalón por encima terminó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con una valoración a favor de 34,1%.