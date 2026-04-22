Este martes se reunió en la Torre Ejecutiva la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, que fue creada en setiembre de 2025, con el objetivo de definir líneas estratégicas de cara a un Plan de Riego que se implementará este año. La comisión está integrada por delegados de Presidencia de la República y de los ministerios de Ganadería, Ambiente, Economía e Industria, y está coordinada por el exministro de Ganadería Tabaré Aguerre (2010-2018). El presidente Yamandú Orsi también participó en la reunión, que duró más de dos horas.

Al término del encuentro, el titular del Ministerio de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo en rueda de prensa que en la reunión se presentaron los lineamientos del Plan de Riego, que incluyen propuestas “de algunos proyectos pilotos”, tanto en el marco del Instituto Nacional de Colonización como “de los privados”. Señaló que esto es “un avance importante” y agregó que ahora queda definir por cuáles de esos proyectos van a comenzar. El ministro dijo que quedaron en hacer otra reunión en mayo, para “ajustar algunas cuestiones desde el punto de vista tributario”, y señaló que quizás tengan que “ingresar algo en la Rendición de Cuentas”.

Consultado sobre a qué “cuestiones tributarias” se refiere, el jerarca contestó: “Para un emprendimiento de este tipo, de represas multiprediales, que es lo que se está hablando, tiene que haber algún tipo de beneficio tributario, para que sea redituable para los inversores o para los productores que están dispuestos a participar en el emprendimiento”.

Por su parte, Aguerre resaltó en rueda de prensa “la importancia estratégica del riego como herramienta que puede transformar parte de las estructuras productivas y permitir adaptarnos mejor a la variabilidad climática”. “Este año nadie desconoce los impactos que ha tenido la sequía, que pega a nivel privado como también de toda la sociedad”, agregó.

Aguerre dijo que los lineamientos se pusieron a consideración, “y fueron aprobados todos”. Consignó que tienen relación con la creación de “un sistema de promoción del sistema de riego multipredial” y con “una serie de instrumentos que requieren, obviamente, reglamentaciones y decretos, desde el punto de vista del beneficio fiscal y la energía eléctrica”. “Así como también la articulación con otros agentes de la sociedad, que tienen que ver con los colectivos profesionales, la formación de recursos humanos y necesariamente con el vínculo y la interacción con las colectividades de productores que ponen interés en el riego”, indicó.

“Todos sabemos que Uruguay atraviesa una condición de restricción fiscal importante”

En cuanto a los proyectos pilotos, Aguerre dijo que van “desde la producción de granos, de leche, hasta hortofrutícola”, y sostuvo que, “en realidad, los proyectos piloto van a ser instrumentos para validar en el territorio la efectividad de los instrumentos que se diseñaron”. “Dentro de un mes, esperamos tener los instrumentos normativos que nos permitan, ahí sí, comunicar efectivamente los alcances de las políticas”, señaló.

El exjerarca dijo que el planteo es básicamente que las inversiones en riego “tengan un componente de inversión privada promovida”. Aclaró que el riego es una actividad que ya está promovida, en el marco de los beneficios fiscales de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap); por lo tanto, lo que se propone es “una mejora de los incentivos fiscales en materia de riego”.

“Estamos planteando una promoción diferencial para aquellos sistemas de tipo multipredial, porque entendemos que escalar el riego en Uruguay necesariamente va a requerir de sistemas colectivos, fundamentalmente porque la enorme mayoría de los agricultores de este país no tiene posibilidades, dentro de su propio predio, de construir la fuente de agua”, explicó.

Por último, Aguerre dijo que, “obviamente”, el rol del Ministerio de Economía “es muy importante” para la promoción fiscal. Y si bien puntualizó que “Uruguay atraviesa una condición de restricción fiscal importante”, manifestó: “Todos estamos convencidos –y sobre todo importa que estén convencidos los integrantes del gobierno– de que la actividad del riego es una inversión estratégica, no solamente en términos de producción, sino también de sostenibilidad de la matriz productiva y social del agro uruguayo”.