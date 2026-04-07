En la mañana de este martes, en la media hora previa de la sesión del Senado, el nacionalista Javier García anunció que legisladores blancos y colorados presentarán esta tarde a la presidencia de la cámara una propuesta para crear una comisión especial parlamentaria de seguimiento, prevención y denuncia del antisemitismo en Uruguay.

García recordó algunos actos antisemitas que ocurrieron en la historia de Uruguay, así como distintas “expresiones de odio, de discriminación, de exclusión y de negación del otro ser humano” que llegan hasta la actualidad. En particular, mencionó la declaración que emitió la Institución Nacional de Derechos Humanos en noviembre de 2025 señalando su preocupación por “el incremento de hechos de discriminación y antisemitismo” y por la naturalización de este fenómeno, que “podría poner en riesgo la cohesión social y debilitar los cimientos de la paz y la tolerancia que históricamente caracterizan a Uruguay”.

García remarcó que el antisemitismo “es la expresión más miserable del odio”, que lleva “incluso a querer terminar con la vida del otro”, y que “ha llevado a las tragedias más grandes de la humanidad”. En el caso del antisemitismo, “por ser judío, pero el odio puede ser para el que ama como quiere, por el color de la piel o los signos externos del cuerpo, para quien piensa de una manera diferente, para quien reza y ora de maneras diferentes”, indicó el senador nacionalista.

Afirmó que es necesario estar “atentos” a estas expresiones de odio porque es una forma de estar atentos “en la defensa de la democracia y de la paz, de la tolerancia y el respeto entre las personas, y del culto a los derechos humanos”.

Según el proyecto, al que accedió la diaria, la comisión propuesta tendrá como cometido “estudiar la situación en el país, promover las instancias de diálogo con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, recibir denuncias y elaborar propuestas que contribuyan a prevenir y erradicar toda manifestación de antisemitismo”.