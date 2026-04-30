Este jueves el senador nacionalista Sebastián da Silva dio a conocer a través de su cuenta de X una comunicación enviada por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) al presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), Andrés Cardozo. En el mensaje la gremial alertaba “frente a un posible corte en la cadena de suministro de combustible en todo el país, que podría afectar a la población y los sectores productivos”.

Según se detallaba, esto sería consecuencia primero de que, por medidas gremiales, la planta La Tablada estuvo bloqueada el jueves y los estacioneros no pudieron ser abastecidos. Asimismo, se recordaba que el 1° de mayo no habrá abastecimiento, al igual que el domingo, como es habitual. En el medio, el sábado, “se anunció un paro por medidas gremiales”.

Consultado por la diaria, el gerente de Unvenu, Federico de Castro, detalló que el mensaje enviado a la Ursea daba cuenta de la situación que se vivía durante la mañana del jueves, pero ahora el escenario cambió. En primer lugar, puntualizó que se tomó conocimiento de que no habrá medidas gremiales el sábado. Sin embargo, remarcó que la confirmación del aumento de los combustibles ha intensificado la demanda en el último día de abril.

“Ahora, con el anuncio de suba y con la planta cerrada todo el día, algunas estaciones van a quebrar stock en algún tipo de combustible”, comentó De Castro. “Lo más afectado va a ser el gasoil porque están en plena zafra de soja y de arroz; hay un consumo intensivo y si a eso le sumás el aumento de precio, la demanda crece mucho”, complementó. “Probablemente haya muchas estaciones ya sin gasoil en el interior”, agregó, consultado sobre el final de la tarde del jueves.

Asimismo, agregó que se espera que durante el viernes ya se puedan encontrar “estaciones sin combustible”. En el caso del sábado, indicó que si bien se espera que retorne el suministro, este se llevará adelante como es habitual en “horario reducido”, con una distribución de tan solo “algo más de 2.000 metros cúbicos” de combustible.

“Lamentamos mucho los prejuicios a la población, pero la responsable de la falta de abastecimiento es Ancap, no las estaciones de servicio”, concluyó De Castro.