La cancillería uruguaya emitió este viernes un comunicado en el que afirma que “ha venido siguiendo de cerca la situación de la Flotilla Global Sumud y ha mantenido un diálogo directo desde el primer día con representantes del PIT-CNT y organizaciones sociales que están en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla”. La nota se divulga un día después de que la organización local de la Global Sumud entregara una carta al canciller Mario Lubetkin en la que piden “protección diplomática” a los uruguayos y que se emita una “condena inequívoca” a las acciones de Israel. El miércoles, la organización Global Sumud informó que “barcos militares israelíes rodearon ilegalmente a la flotilla en aguas internacionales y amenazaron con el secuestro y la violencia”. Dos uruguayos integran la tripulación: Jorge Vignolo y Daniela Lopes.

El comunicado de cancillería menciona que se coordina internamente con las embajadas uruguayas en Israel y Grecia, y señala que según la información oficial recibida “casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud”. Según difundió la cuenta de la Global Sumud en Uruguay, los dos uruguayos estarían rumbo al aeropuerto de Herakle, en Creta.

Cancillería señala que “se continuará siguiendo de cerca esta situación, abogando por la integridad física y moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención a los ciudadanos uruguayos, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego acordado en Octubre de 2025”.

La Flotilla Global Sumud partió hacia Gaza el 12 de abril con el objetivo de romper el bloqueo israelí en Palestina y abrir un corredor humanitario para llevar ayuda con suministros. La organización internacional aumentó a 100 la cantidad de barcos, el doble de los que hubo en la misión de 2025.