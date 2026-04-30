“Mi nombre es Jorge Vignolo y en este momento estamos siendo interceptados, estamos en aguas internacionales”, fue el breve mensaje que la cuenta uruguaya de Instagram de la Flotilla Global Sumud publicó este miércoles sobre uno de los uruguayos que está en la misión humanitaria, cuando su embarcación estaba siendo interceptada por el ejército israelí cerca de la costa de Grecia.

Horas más tarde, la cuenta publicó otros dos videos en los que muestran a Vignolo y a la otra uruguaya integrante de la flotilla, Daniela Lopes, y advierten: “Si estás viendo este video significa que he sido secuestrada en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación de Israel o sus aliados cómplices. Por favor comparte este video y exige a nuestro gobierno uruguayo que ponga fin a la complicidad con el régimen ilegal de Israel y que nos permita regresar a casa junto con todos los demás activistas”.

En la tarde del miércoles, en su cuenta oficial de X, la Flotilla Global Sumud informó que “barcos militares israelíes rodearon ilegalmente a la flotilla en aguas internacionales y amenazaron con el secuestro y la violencia”. “La comunicación con los botes se perdió y los medios israelíes dicen que siete barcos han sido interceptados. Los gobiernos deben actuar ahora para proteger a la flotilla, responsabilizar a Israel por esas flagrantes violaciones al derecho internacional y por el genocidio en curso de Israel contra el pueblo palestino”, expresaron.

La Flotilla Global Sumud partió hacia Gaza el 12 de abril con el objetivo de romper el bloqueo israelí en Palestina y abrir un corredor humanitario para llevar ayuda con suministros; particularmente, uno de los objetivos de esta misión es la reconstrucción del país. Este año, la organización internacional aumentó a 100 la cantidad de barcos, que es el doble de los que hubo en la misión de 2025.

La sección en Uruguay de Amnistía Internacional emitió un comunicado este jueves en el que llama a denunciar la interceptación de 21 barcos de la Flotilla Global Sumud y exige la liberación de los y las activistas, entre los que se encuentran Lopes y Vignolo. “Pedimos a la cancillería el regreso seguro de los integrantes de la delegación de la flotilla humanitaria e información sobre la situación de las personas detenidas”, señalan.

En este marco, la organización local de la flotilla convocó a una movilización para este jueves al mediodía en plaza Libertad para exigir al gobierno uruguayo que intervenga y que los activistas vuelvan a Uruguay. “El asedio, la muerte, la destrucción continúan. Ana, Jorge y Daniela están ofreciendo su solidaridad y sus vidas. Presidente [Yamandú] Orsi, canciller [Mario] Lubetkin, ¿hasta cuándo vuestro silencio cómplice?”, señalaba uno de los carteles dispuestos en la plaza.

Además de Vignolo y Lopes, la otra uruguaya que está en la misión es Ana Zugarramurdi, quien ya participó en la misión anterior. En esa ocasión, su barco fue intervenido por el ejército israelí. Sin embargo, según señalaron a la diaria la madre de Zugarramurdi, Mabel García, e Ignacio Lopes, integrante de la organización local de la flotilla y hermano de Daniela, Ana “no está secuestrada”, sino que está en Creta porque su barco “estaba con problemas técnicos”. “De igual manera, intentaron interceptarla, y con maniobras evasivas lograron evadirlos”, agregó.

Ignacio Lopes dijo que el último contacto que tuvieron con Vignolo fue el miércoles alrededor de las 18.00. Se enteraron de que su barco había sido intervenido cuando chequearon su ubicación y recibieron una confirmación sobre su situación. En el caso de su hermana, tuvieron una actualización a la una de la mañana, cuando ella les envió un mensaje a él y a su madre: “Estamos subiendo al barco, los quiero”. “Después de ahí no tuvimos más información”, expresó su hermano.

Con base en la información que tienen, Lopes apuntó que “probablemente” ambos lleguen a un centro de detención de Israel este jueves por la noche o en la madrugada, y que, a partir de ahí, desde Uruguay intentarán articular con la cancillería uruguaya para “ver cuándo se pueden poner en contacto para tener información sobre ellos”.

Consultado sobre qué esperan de la cancillería, Lopes destacó, en primer lugar, que Vignolo tiene asma y que su situación puede empeorar en altamar y en situaciones de estrés, por lo que precisa su inhalador. “No lo tiene con él; ellos [el ejército israelí] los despojan de todas las cosas una vez que suben al barco, así que estamos esperando a que cancillería pueda hacer eso ni bien Jorge pueda llegar”, apuntó, y agregó que lo siguiente es “articular para asegurar que ellos puedan llegar sanos y salvos”.

Según señaló a la diaria una fuente de cancillería, actualmente “se está monitoreando la situación” y ya se “activaron” los equipos diplomáticos para trabajar en el caso.

“Para los compañeros que decidan seguir, si es que continúan, que se haga un pasaje seguro, que se haga respetar la ley internacional. Ningún país tiene derecho a intervenir en aguas internacionales una flotilla con integrantes de otros países diciéndoles qué pueden hacer y qué no pueden hacer”, afirmó.

“No existe justificación legal para lo ocurrido”, afirma carta entregada a cancillería

La organización y las demás personas que se concentraron en la plaza para exigir protección a los uruguayos caminaron hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores al grito de “a romper, a romper relación con Israel”, para entregar una carta dirigida al canciller Mario Lubetkin. No obstante, cuando llegaron, si bien entregaron el escrito, el ministro no estaba en el edificio.

En la carta –que también leyeron en la plaza–, señalan que los participantes de la misión humanitaria “realizan una actividad protegida por el derecho marítimo internacional”, por lo que “no existe justificación legal para lo ocurrido esta noche”. “Se trató de un acto criminal de violencia patrocinada por el Estado de Israel contra civiles desarmados”, aseveran.

Expresan que luego de detener a los participantes, “destrozar” los motores y “bloquear las comunicaciones”, las fuerzas militares de Israel “se retiraron, secuestrando a numerosos participantes y dejando intencionalmente a otros abandonados a su suerte en embarcaciones sin energía y averiadas, directamente en la trayectoria de una enorme tormenta que se acercaba”.

Es por eso que instan al gobierno uruguayo a tomar una serie de medidas. En primer lugar, que se emita una “condena inequívoca de las acciones de Israel esta noche, por considerarlas una violación al derecho internacional (un acto de piratería) y una amenaza directa a la vida de ciudadanos pacíficos”. Que se brinde “protección diplomática inmediata” a los uruguayos que están a bordo de la flotilla, y se coordine con “gobiernos amigos” para “garantizar la seguridad colectiva de las 55 naciones representadas”, y en ese sentido, solicitaron que el gobierno uruguayo comunique a la embajada de Israel que “deje en libertad a los activistas humanitarios que están siendo secuestrados en aguas internacionales”, así como que se comunique “directa y urgentemente con el gobierno de Grecia para exigirle que cumpla con sus responsabilidades como Estado costero regional y garantice el paso seguro de la flotilla”.

Por último, instan al pueblo uruguayo a “expresarse por todos los medios en contra del genocidio en curso contra el pueblo palestino, a exigir la condena del gobierno terrorista israelí y a desarrollar múltiples acciones en todo el territorio nacional para exigir el fin de la impunidad del gobierno israelí”.

El PIT-CNT emitió este jueves un comunicado en el que afirman que lo sucedido “no se trata de un incidente aislado ni de un exceso operativo, sino de una expresión concreta de la impunidad con la que actúan determinados Estados en el sistema internacional, vulnerando normas básicas del derecho internacional sin enfrentar consecuencias efectivas”. Por lo tanto, piden al gobierno uruguayo “una condena pública, así como la activación inmediata de todos los canales diplomáticos necesarios para garantizar la integridad física de nuestros compañeros uruguayos a bordo de la flotilla”.