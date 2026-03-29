El 30 de marzo de 1976, en rechazo al anuncio de expropiación por parte de Israel de tierras palestinas para la construcción de asentamientos judíos, seis palestinos fueron asesinados en protestas por las fuerzas de seguridad israelíes y unas 100 personas resultaron heridas. Es por eso que cada año los palestinos conmemoran en esa fecha el Día de la Tierra, que es señalado como un día clave en la memoria colectiva palestina.

A casi 50 años de esos hechos, en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de la segunda fase del “plan de paz” para la Franja de Gaza, que contempla la retirada progresiva del ejército israelí, el desarme de Hamás y la creación de un gobierno palestino de carácter tecnócrata de transición.

De acuerdo con un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, el gobierno israelí cerró todos los cruces hacia Gaza y suspendió la entrada de ayuda humanitaria, combustibles y suministros comerciales, lo cual está generando escasez de algunos productos en los mercados y aumentos de los precios, según informó la BBC. El 3 de marzo, el paso fronterizo de Kerem Shalom fue abierto para el ingreso de combustible y ayuda humanitaria procedente de Egipto e Israel; sin embargo, los pasos de Zikim y Rafah permanecen cerrados.

Los ataques aéreos, los bombardeos y los disparos continuaron tanto cerca como lejos de la denominada “línea amarilla” dentro de Gaza, que delimita hasta dónde se retiró el ejército israelí durante la primera fase del plan. Los datos del Ministerio de Salud de Gaza consignados por la OCHA indican que 15 palestinos murieron y 37 resultaron heridos entre el 26 de febrero y el 5 de marzo.

En ese contexto, en abril se lanzará una nueva misión humanitaria de la Flotilla Global Sumud hacia Gaza. “Esta primavera, la Flotilla Global Sumud regresa con su mayor misión hasta ahora: más de 100 barcos en paralelo con movilizaciones de tierra, representantes de más de 100 países, todos unidos para desafiar el asedio ilegal israelí a Gaza y la complicidad que lo permite”, anunció la organización el 18 de marzo. En su página web, la Flotilla Global Sumud se define como “un movimiento global de personas comunes”, independiente y sin afiliación a ningún gobierno.

Los barcos que zarparon el año pasado con el objetivo de romper el bloqueo israelí y llevar ayuda humanitaria no llegaron a Gaza porque fueron interceptados por Israel en aguas internacionales. En esas embarcaciones hubo dos uruguayos: Ana Zugarramurdi y Rodrigo Ciz, quienes partieron desde Europa.

Este lunes a las 19.00 en la sede del PIT-CNT, en el mismo día en que los palestinos conmemoran el Día de la Tierra, se anunciará que una delegación humanitaria uruguaya integrará la misión de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza. En la actividad estará Thiago Ávila, activista brasileño que integra el Comité Directivo de la organización internacional.

Alejandra de Bittencourt, referente de la Coordinación por Palestina en Uruguay, dijo a la diaria que “la apuesta” de esta nueva misión es “enfrentar y romper el bloqueo” para “abrir un canal humanitario por donde pueda acceder la ayuda humanitaria y poder apoyar a la reconstrucción” de Gaza. En ese sentido, destacó la participación de médicos, así como de “idóneos, docentes, técnicos en bioconstrucción”, con el propósito de “poder ayudar a la reconstrucción de Gaza”.

De Bittencourt puntualizó que aún “no está clara” la integración definitiva de la delegación uruguaya, aunque sí marcó como una diferencia con respecto a la misión anterior que ahora el contacto con los participantes “va a ser más directo” y se va a participar desde Uruguay a través de organizaciones sindicales. “Es el mismo espíritu que la vez pasada, [pero] tiene algunas diferencias, como en este caso la coordinación y el empuje desde las propias organizaciones populares; es un acto más colectivo que individual”, resaltó.

Según informó El País de España, hay embarcaciones que partirán desde el puerto de Barcelona el 12 de abril. De Bittencourt señaló que la delegación uruguaya partirá a mediados de abril, y señaló que “hay varios puntos de salida” como España, Italia y Grecia.