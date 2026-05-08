Este viernes, el diputado colorado Felipe Schipani mantuvo una entrevista con Informativo de cierre en la diaria Radio, en la que confirmó que los partidos que integran la Coalición Republicana efectivizarán una denuncia penal ante presuntas irregularidades en el manejo de las investigaciones que llevó adelante el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) por la compra de dos buques OPV al astillero español Cardama durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Según informó en un principio El Observador, la denuncia será por “pesquisa” y “usurpación de funciones”, y surge de un pedido de informes que realizó el diputado nacionalista Gabriel Gianoli desde la comisión parlamentaria que investiga la compra. Es a partir de dicha información que en filas opositoras entienden que Damián Rojas y Daniel Marsiglia, asesores de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, llevaron adelante averiguaciones en nombre de la cartera antes de ratificar un vínculo con ella.

Schipani, que integra la Comisión Investigadora del Caso Cardama, dijo que a partir de la información resulta “evidente” que sucedieron “hechos con apariencia delictiva” en las indagatorias, y acusó a Rojas y Marsiglia de participar en los procedimientos sin “amparo normativo” entre marzo y mayo de 2025.

“La ministra asume el 1° de marzo del año 2025 y crea un grupo de trabajo que tenía como cometido indagar sobre la contratación del astillero”, recordó, “y ese grupo de trabajo lo integra con dos personas que no tenían vínculo funcional con el Ministerio de Defensa”. “No puede ir cualquier persona y meterse en un organismo público [para] actuar en representación de ese organismo si no tiene ningún vínculo funcional”, argumentó.

El diputado señaló que, en el caso de Marsiglia, debió concretarse un pase en comisión desde el Ministerio de Desarrollo Social al MDN, que duró tres meses, durante los que de todas formas “estaba actuando”. Asimismo, evaluó que la situación de Rojas “es más grave”, ya que en los papeles “era asesor de un legislador del Frente Amplio en el Palacio Legislativo”, que suplía a la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo.

Luego de que se le preguntara si con eso entiende que hubo filtraciones hacia algún legislador, el colorado dijo no tener suficiente información al respecto, aunque recordó que los señalados “son militantes políticos, claramente”. Si bien consideró que eso “no está mal” si “son de confianza de la ministra”, reiteró: “Mientras estaban en el despacho, la diputada Cairo interrogaba a almirantes de la Armada, sugería sanciones dentro del MDN, accedía a información confidencial”.

“Aquí claramente se da una situación de irregularidad, por lo pronto, y de hechos que pueden tener apariencia delictiva, porque cuando usted nombra a un asesor, como ministro de Estado, para que lo represente a usted o a un ministerio, esa persona tiene que tener un vínculo funcional”, aseveró.

Oposición evalúa tiempos “para ver cuándo se presenta” la denuncia

Las críticas de la oposición no son nuevas y ya han tenido respuesta de parte de Lazo, que adujo que las demoras en la efectivización de los pases a comisión se debieron a cuestiones administrativas, pero que de todas formas había dado la orden verbal de pase. Aun así, para Schipani esto no exime a los asesores, en tanto “en el Estado todo tiene que estar regulado” y los funcionarios “tienen que tener algún vínculo funcional”. “Mañana alguien en representación de un ministerio incurre en alguna irregularidad, alguna falta, y es absolutamente impune porque no se lo puede responsabilizar, no se le puede iniciar un sumario, no se lo puede sancionar”, ejemplificó.

“Nosotros advertimos que hay hechos con apariencia delictiva y por eso definimos que vamos a presentar una denuncia penal”, insistió, y recordó que “un funcionario público en razón de su tarea” está obligado a denunciar presuntos delitos.

Con respecto a los tiempos que se manejan para presentar la denuncia, que según El Observador aún está siendo redactada dado que se aguarda por nueva información del MDN, el diputado dijo que en la oposición se están “definiendo los tiempos”, y que probablemente mantengan una reunión la semana próxima “para ver cuándo se presenta”.

De todos modos, consideró como “determinante” el poder escuchar a Lazo, que deberá visitar la comisión investigadora, para que pueda “dar su explicación [y] hacer sus descargos”, así como también obtener la de Rojas y Marziglia. Es así que indicó que, si bien “los hechos parecen clarísimos”, los descargos pueden volverse “un elemento relevante”. “Veremos si presentamos la denuncia antes o después”, dijo.

Asimismo, y consultado sobre si se acordó con los otros diputados de oposición que también integran la comisión investigadora –Álvaro Perrone, por Cabildo Abierto, y Gustavo Salle, por Identidad Soberana– para la presentación de la denuncia, Schipani dijo que, aunque todavía no lo han definido dentro de la Coalición Republicana, seguramente los inviten a suscribir a ella una vez sea presentada.